Bibelhistorien sett fra Antarktis

Kultur

Av Inger Marie Kjølstadmyr

5

TEATER

«Ved Arken klokken åtte»

Oslo Nye Teater

Av: Ulrich Hub. Oversatt av Erlend Loe. Med: Birgitte Victoria Svendsen, Ine Marie Wilmann, Johannes Joner. Musikk: Lars Lillo-Stenberg Regi: Petter Næss

Det er ikke bare greit å være pingvin. Det kan være en ganske kjedelig tilværelse i isødet, og man må gjerne underholde seg selv. De tre pingvinene i «Ved arken klokken åtte» (Ine Marie Wilmann, Johannes Joner og Birgitte Victoria Svendsen) slåss derfor en hel del, om alt fra trivielle ting til Guds eksistens. Helt til en due (Helle Haugen) kommer forbi og forteller at en stor oversvømmelse skal ødelegge verden, og at alle dyr skal gå to og to inn i Noahs ark for å bli reddet. To og to, ja. Hvordan løser man det når man er tre pingviner?

«Ved arken klokken åtte» er en lett og humoristisk omskriving av Bibelens fortelling om Noahs ark, forfattet av Ulrich Hub, oversatt av Erlend Loe. På Centralteatret har man skapt en forestilling full av fine scenebilder. På dreiescenen er det blant annet tatt i bruk animasjonsbilder i den fysiske scenografien, noe som gir forestillingen en viss touch av tegnefilm. Det er både vakkert og spennende. Her er det også flere elementer som bidrar til en teateropplevelse av de bedre.

Om det går litt tregt i starten, det skjer jo strengt tatt ikke så mye i isødet, så løsner det skikkelig når Helle Haugens due entrer scenen. Duen stjeler nemlig showet og vel så det. For selv om de tre pingvinene er både søte og rare, så er hennes hvite, bustete due en skikkelig sjarmbombe, der hun tråkker rundt i tutu, gule gummistøvler og regnjakke. Hun er en fabelaktig, om enn stresset og litt sliten reiseleder for arken – så travel at det er det noe viktig hun har glemt. Men vi får ikke vite hva det er før helt til slutt. Hun er også fortryllende i forestillingens absolutte humoristiske høydepunkt hvor hun samtaler med den av pingvinene som må være blindpassasjer i en koffert, som akkurat da utgir seg for å være Gud.

Det er helt på sin plass å lure på om mye av innholdet i denne forestillingen går over hodet på de minste. Her er det mye prat og filosofering omkring Gud, og for å få tilstrekkelig ut av forestillingen bør man også ha kjennskap til den egentlige Bibelfortellingen. Men barna ler av forestillingens slapsticks og mange knall og fall. De synes tydelig det er spennende med en pingvin i arken som ikke må avsløres, og Lars Lillo-Stenbergs musikk, som fremføres med enkelt komp av piano og gitar, slår an hos både liten og stor. I de umiskjennelige Lillo-Stenberg-låtene møter vi både rocka og følsomme pingviner.

Oslo Nye selger forestillingen inn som en familieforestilling, så at store deler av den verbale humoren treffer de voksne, er ikke noe brudd med kontrakten de gjør med sitt publikum. Denne voksne tilskueren hadde i alle fall mer enn nok med å prøve å slutte å le etter forestillingen, som er en av vinterens morsomste og visuelt fineste.