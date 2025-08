Beth Gibbons på Øya: En stemme for store kvelder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Beth Gibbons vil sannsynligvis alltid først og fremst være stemmen fra Portishead. Forgrunnsfigurer i den såkalte trip hop-musikken på 90-tallet, den behagelige lyden av utallige kafebesøk der musikken duvet diskret i bakgrunnen. Ikke at det er noe galt i det. Det gikk godt an å høre ordentlig på dem også.

Siden har ikke Beth Gibbons slitt ut sitt publikum. Hun ga ut sitt første ordentlige soloalbum i fjor, etter et utspill i en duo med Paul «Rustin Man» Webb i 2002. Da spilte de i Oslo også. Portishead var tilbake i byen for en ekstra runde i 2013, men siden har vi ikke hørt henne på scenen. Hun stiller opp i hverdagsantrekk, med akkrediteringskortet rundt halsen, sånn i tilfelle noen skulle komme til å spørre om hva hun har her å gjøre. Når hun begynner å synge er det lite tvil om at det er her hun hører hjemme i kveld.