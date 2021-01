Bergman-stjerne og Jon Fosse-regissør er død

Gunnel Lindblom var en av Sveriges mest kjente skuespillere, ikke minst etter de seks filmene hun lagde sammen med Ingmar Bergman. Natt til søndag døde Lindblom, 89 år gammel. Det er det svenske nasjonalteatret Dramaten som bekrefter dødsfallet overfor Dagens Nyheter (DN).

Utover å være med i flere av Bergmans tidlige suksessfilmer, hadde hun en karriere som strakk seg fra rollen som Ylajali i Henning Carlsens legendariske Hamsun-filmatisering «Sult» i Oslo i 1966, mot Per Oscarsson, til å bli en av Sveriges mest sentrale teaterregissører. Hun hadde blant annet flere regioppdrag for Det Norske Teatret, første gang i 1975 med en oppsetning av Bertolt Brechts «Det gode menneske i Sezuan».

Les også: Engler og demoner – Bergman i 100

En av de største

I Ingmar Bergmans filmer dukket hun først opp som den navnløse jenta som tar følge med Max Von Sydow i «Det sjuende inseglet» (1957), og samme år spilte hun i «Jordbærstedet». Så fulgte større roller i «Jomfrukilden» og ikke minst «Tystnaden» («Stillheten»), der hun spiller den ene av de to søstrene som filmens historie dreier seg rundt.

Jan Holmberg, leder for Ingmar Bergman-stiftelsen, sier til avisen DN at rollen som Anna i «Stillheten» er en av de største i den svenske filmhistorien.

- Hun var en av våre store stjerner. Hun hadde en utrolig pondus, både som skuespiller og regissør. Hun fylte selv de mindre rollene i Bergmans filmer med en så betydelig tyngde at de ble stående blant de sterkeste. Man glemmer ikke det ansiktet, sier Holmberg.

Lindblom fullførte arbeidet med Bergman på film med rollen som Eva i TV-serien og filmversjonen av «Scener fra et ekteskap» fra 1973/74, der Liv Ullmann og Erland Josephson spilte hovedrollene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Gunnel Lindblom og Jon Fosse på Det Norske Teatret i 2000. Foto: Per Thrana

Les også: Nytt teaterstykke fra Jon Fosse

Jon Fosse-regissør

Ved siden av arbeidet som skuespiller ble Gunnel Lindblom en sentral teaterregissør, spesielt på Dramaten. På 1970-tallet regisserte hun flere spillefilmer etter at hun tok steget bak kamera og som sceneinstruktør etter at hun ble regiassistent for nettopp Ingmar Bergman.

På Dramaten sto hun bak over tretti ulike oppsetninger, den siste med Thomas Bernhard så sent som i 2017. Av de øvrige dramatikerne hun satte opp finnes blant andre Strindberg og ikke minst norske Jon Fosse. Den svenske teaterkritikeren Leif Zern sier til Dagens Nyheter at Lindblom var en pioner i arbeidet med Jon Fosses dramatikk, gjennom flere oppsetninger i Sverige.

Zern mener Lindblom hadde «et absolutt gehør for Fosses stillhet og pauser i sine verk».

Et av flere besøk ved Det Norske Teatret i Oslo inkluderte regien av Fosses «Ein sommars dag», i 2000. Hun var en skuespiller som sto på scenen og deltok i filmer gjennom hele livet, blant annet i to av Maj Zetterlings arbeider. I filmsammenheng fikk hun et bredt comeback i «Menn som hater kvinner», filmatiseringen og TV-serien basert på Stieg Larssons bok. Lindblom spilte rollen som Isabella Vanger.

Hun regisserte også en rekke filmer selv, og debuterte på SVT med TV-filmen «Paradistorg»i 1977, en film som nylig ble vist som en av hovedfilmene den svenske statskanalen presenterte i sammenheng med dokumentarserien om 200 sentrale kvinnelige regissører.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Gunnel Lindblom var i Norge mange ganger. Her setter hun opp Dødsdansen av Strindberg på Akershus Festning/Forsvarsmuseets aula i 2005. Her sammen med finske Lasse Pöysti, Bjørn Granath fra Dramaten og Henny Moan fra Det Norske Teatret. Foto: Mimsy Møller

Les også Scener fra et vennskap

Oppdaget av Bergman

Hun hadde for øvrig en mindre rolle i den norske filmen «Når mørket er forbi» av Knut Erik Jensen samme år som hun gjestet Det Norske Teatret med Jon Fosse-oppsetningen. Fem år senere satte hun opp Strindberg på Akershus festning som en del av et nordisk teatersamarbeid.

Gunnel Lindblom ble født i Göteborg i 1931, og karrieren skjøt fart da hun ble ansatt som skuespiller på Malmö Stadsteater i 1954, etter at Ingmar Bergman oppdaget henne og ga henne roller blant annet i hans egen oppsetning av «Peer Gynt», som Solveig. Hun ble med Bergman videre til ikke bare filmene, men også til den svenske nasjonalscenen Dramaten der hun ble en av sin generasjons fremste skuespillere og regissører.

Hennes kollega på Dramaten gjennom mange år, Lena Endre, sier til DN at hun var «en makeløs skuespiller».