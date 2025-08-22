Van Morrison sist han var i Norge, på Grefsenkollen i 2023. Lise Åserud/NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Populærmusikken har ingen pensjonsalder. I løpet av det første halvåret i 2025 har en rekke legender passert 80 mens de fortsatt holder på: Rod Stewart, Eric Clapton, Björn Ulvaeus, Pete Townshend og John Fogerty er noen av dem. Til høsten følger Neil Young etter. Nå handler det om Van Morrison, som fyller 80 31. august. Og er i toppform på sitt nyeste utspill.

I løpet av disse årene har Van Morrison gitt ut 47 studioalbum som soloartist. Mange av disse er gjengangere på lister over tidenes beste. Hans største beundrere er uenige om hvilket av dem som er aller best. Solodebuten «Astral Weeks» fra 1968, «Veedon Fleece» i 1974 , «Beautiful Vision» i 1982 eller «Enlightenment» fra 1990? Vi kan plukke tilfeldig fra Morrisons katalog fra forrige århundre og få opp album som er høytidsstunder foran høyttalerne. Også i det nye århundret har de store stundene vært mange, men nå kom den kanskje aller største av disse. Jeg merket det også fort på meldinger fra mange med like nært forhold til Van Morrison som meg selv. Jeg var ikke alene. Dette var spesielt.