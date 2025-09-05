Beharie: Et av årets fineste album igjen
Beharie bekrefter at han er en av de beste nye artistene vi har hørt de senere årene. Hans andre album er fullt av nedstemte, men oppløftende sanger.
Christian Beharie har gitt ut gode plater i fem år nå, og holder standarden høyt med sitt nye album. Her under åpningen av Øyafestivalen i 2024.
Heiko Junge / NTB
Musikk
Christian Roger Beharie fra Sandnes har vært en av de
fineste nye stemmene i den norske popmusikken de siste årene. Eller, stryk
gjerne det med «den norske», det bare toner ned hvor spesiell han
er. EPen «Beharie//Beharie» ga ham Spellemannprisen
i soul/r&b allerede i 2021. I vår oversikt over de beste norske albumene
fra 2023 var det bare Susanne Sundfør som kom foran hans debutalbum «Are
You There Boy».
Beharie har altså vært regnet som en soulartist, men er like
mye en visenes venn. Han skriver sarte, følelsesladede
sanger, og i de partiene der han er alene med kassegitaren hører vi at han
kunne framført hele albumet alene om det hadde vært nødvendig. Sånn begynner
han med forsiktig plukking på gitaren i «Anytime», den første av mange tekster om å føle seg mer eller mindre forlatt.