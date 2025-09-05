Beharie: Et av årets fineste album igjen

Christian Beharie har gitt ut gode plater i fem år nå, og holder standarden høyt med sitt nye album. Her under åpningen av Øyafestivalen i 2024. Heiko Junge / NTB

Christian Roger Beharie fra Sandnes har vært en av de fineste nye stemmene i den norske popmusikken de siste årene. Eller, stryk gjerne det med «den norske», det bare toner ned hvor spesiell han er. EPen «Beharie//Beharie» ga ham Spellemannprisen i soul/r&b allerede i 2021. I vår oversikt over de beste norske albumene fra 2023 var det bare Susanne Sundfør som kom foran hans debutalbum «Are You There Boy».

Beharie har altså vært regnet som en soulartist, men er like mye en visenes venn. Han skriver sarte, følelsesladede sanger, og i de partiene der han er alene med kassegitaren hører vi at han kunne framført hele albumet alene om det hadde vært nødvendig. Sånn begynner han med forsiktig plukking på gitaren i «Anytime», den første av mange tekster om å føle seg mer eller mindre forlatt.