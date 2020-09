Av Veronica Karlsen

– Filmkritikerprisen er en viktig pris og en pris jeg setter høyt. Filmkritikken er kanskje filmens viktigste dialogpartner og kan på sitt beste være med på å styrke filmkulturen og å utdype publikums forståelse av den, sier prisvinneren. Han sier likevel at han ofte unngår å lese anmeldelser av egne filmer rundt premieren.

– Jeg venter en stund, det føles litt sårbar når filmen akkurat er sluppet. Det betyr ikke at jeg ikke setter pris på filmkritikk, jeg har selv vært innom kritikerfaget og vet hvor viktig den samtalen er, slår han fast til NTB.

Prisgrossist

Nylig ble det kjent at Haugeruds «Barn» også kan sikre Norge en ny vinner i den prestisjetunge filmprisen som deles ut av Nordisk råd.

Spillefilmen som skildrer relasjonen mellom barn og voksne satte også nylig Amanda-rekord: Hele ni priser vanket på «Barn», som var nominert i ti kategorier. Det har ingen annen norsk film tidligere klart.

– Man vet jo aldri hvordan en film vil bli mottatt, men med «Barn» ville jeg lage en bred film med mange karakterer som står i ulike problemstillinger. Handlingen er plassert i et gjenkjennbart middelklassesamfunn, forklarer filmskaperen om filmen som også har sikret ham fire Kanonpriser, og – ikke minst – vunnet millionprisen Dragon Award i Göteborg i februar, som beste nordiske spillefilm.

Nå vanker det altså ytterligere heder på «Barn», som er produsert av Yngve Sæther.

I skrivefasen

Filmkritikerprisen har Haugerud for øvrig vunnet før, henholdsvis i 2013 for «Som du ser meg». Regissøren kan ofte skilte med en stjernespekket skuespillerliste når han lager film.

– Mange ganger skriver jeg en rolle for en spesifikk skuespiller, og dersom skuespilleren har mulighet til å gjøre rollen, er det svært tilfredsstillende. Jeg er i gang med regi allerede i skriveprosessen, sier Haugerud.

Om det er ekstra stas å vinne pris i koronatiden, se det vet han ikke helt – men han svarer slik på om viruspandemien har forandret noe i hans yrkesliv.

– Foreløpig ikke. Jeg er inne i en skrivefase nå, og det hadde jeg vært uavhengig av korona. Så langt har ikke dette viruset endret noe for meg, men jeg bekymrer meg for bransjen og kolleger – samt for hvordan dette vil slå ut i det lange løp.

«Filmen er imponerende kompleks og samtidig så elegant og lettfattelig», heter det om årets hovedprisvinner. Filmkritikerlaget mener videre at «Vinnerfilmen rommer sorg og sinne, humor og kjærlighet og en liten plass i helvete for regelrytteren».

Vant med «Håp»

Andrea Bræin Hovig vinner årets skuespillerpris for innsatsen i «Håp».

– Telefonen kom allerede i februar, men koronaen satte en stopp for det planlagte arrangementet. I stedet skjer det nå, og det er veldig kjærkomment, det å kunne feire litt igjen, sier skuespilleren til NTB.

– Jeg tror en av de tingene som kommer ut av krisen, er at vi ser hvor mye kulturlivet betyr for oss. Det er et sug etter å gå på teater og kino igjen, vi kjenner på det alle sammen, sier hun videre.

At norske filmkritikere har latt seg imponere av innsatsen hennes i «Håp», synes hun er veldig stas.

– Jeg prøver å velge prosjekter med høy kvalitet og som har noe ved seg som gir meg noe personlig. At «Håp» nylig også ble nominert til European film Awards viser at vi har fått til noe bra.

Andrea Bræin Hovig vant også Amandaprisen for beste kvinnelige skuespiller for sin innsats i filmen «Håp». Hun spiller mot svenske Stellan Skarsgård i den kritikerroste filmen, som er både skrevet og regissert av Maria Sødahl. Tidligere i år vant filmen European Cinemas Label Award i Berlin.

Prisen for beste fagfunksjon går til Gisle Tveito for lyddesign i «Ut og stjæle hester». Hedersprisen Budbringeren går i år til Martha Otte, som tidligere i år takket av som leder av Tromsø filmfestival TIFF etter 15 år.

Filmkritikerprisen ble først delt ut for 70 år siden og vinneren kåres etter en avstemning blant lagets medlemmer.