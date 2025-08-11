Barn av mørket
Filmskaper Zach Cregger har en velutviklet sans for sløy, slem humor, og innfrir de høye forventingene med «Weapons».
Fra Zach Creggers uortodokse kinofilm «Weapons». Her Julia Garner i rollen som den utsatte skolelæreren Justine Gandy.
Foto: Warner Bros Pictures
Jeg vet ikke hvor mange her hjemme som har et nært forhold
til komedietroppen «The Whitest Kids U'Know», men de sto bak en oppriktig
morsom sketsjserie som varte i fem sesonger og lever videre på YouTube. Det
mest kjente medlemmet var trolig Trevor Moore, som under Covid-nedstengingen i
2021 døde i en tragisk ulykke etter å ha trillet over balkongen hjemme med høy
promille.
Hans bestekompis og «The Whitest Kids U'Know»-kollega Zach Cregger
skrev manuset til «Weapons» som en reaksjon på dødsfallet, der rollefigurene i
filmen representerer forskjellige aspekter av sorgen han gikk igjennom. Cregger
fikk nyheten om dødsfallet da han var midt oppe i etterarbeidet på sin
skrekkfilmdebut «Barbarian» (2021), som ble en så stor og uventet suksess (men
ikke satt opp på kino her hjemme) at han la det neste manuset sitt ut på anbud.