Barn av mørket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Jeg vet ikke hvor mange her hjemme som har et nært forhold til komedietroppen «The Whitest Kids U'Know», men de sto bak en oppriktig morsom sketsjserie som varte i fem sesonger og lever videre på YouTube. Det mest kjente medlemmet var trolig Trevor Moore, som under Covid-nedstengingen i 2021 døde i en tragisk ulykke etter å ha trillet over balkongen hjemme med høy promille.

Hans bestekompis og «The Whitest Kids U'Know»-kollega Zach Cregger skrev manuset til «Weapons» som en reaksjon på dødsfallet, der rollefigurene i filmen representerer forskjellige aspekter av sorgen han gikk igjennom. Cregger fikk nyheten om dødsfallet da han var midt oppe i etterarbeidet på sin skrekkfilmdebut «Barbarian» (2021), som ble en så stor og uventet suksess (men ikke satt opp på kino her hjemme) at han la det neste manuset sitt ut på anbud.