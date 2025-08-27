Bård Tufte Johansen på Chat Noir: «Førsteklasses opplegg»

Bård Tufte Johansen har mye å fortelle i sitt nye show på Chat Noir – med både spøk og alvor. Jarle Nyttingnes

Bård Tufte Johansen er tilbake på TV i høst, først med flere fiskehistorier i «Jakten på monstermakrellen». Neste uke er omsider «Nytt på nytt» her igjen med en ny sesong. Nå er det også premiere på hans eget show «Bård Tufte Johansen prøver å være positiv» på Chat Noir. Her med færre spissformulerte sarkasmer om ukas viktigste saker, men desto flere evige sannheter om livets utfordringer og dødens uunngåelighet.

Før hovedpersonen inntar scenen får vi et kort oppvarmingssett fra hans sønn, Zacharias Tufte Halkjelsvik. 24-åringen er selvironisk åpen om at han fortsatt bor hjemme, og nå er med pappa på jobb. Nepotisme kan være gøy! Han forteller fritt om interne familieforhold, med den yngre personens innfallsvinkler. Det skal vise seg at han er en passende introduksjon til det som følger når far sjøl kommer på scenen. Her skal det nemlig bli flere skildringer om generasjonenes nedarvede erfaringer, med gleder og sorger om hverandre.