Aurora skal opptre på Extinction Rebellions blokade av oljeraffineriet på Mongstad mandag, opplyser gruppa. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB NTB

Gruppa har mandag morgen sperret av veien til Mongstad i Nordhordland.

– I dag klokken 14.00 vil Aurora sette seg sammen med oss, mens vi stenger ned Mongstad. Sittende i blokaden vil hun spille en konsert sammen med den franske musikeren Yann Thiersen. Dette er tidenes viktigste konsert, alle må bli med, sier talsperson Jonas Kittelsen i Extinction Rebellion Norge.

Også den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg deltar på aksjonen sammen med rundt 200 andre.