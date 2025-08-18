Aurora opptrer på Extinction Rebellions aksjon på Mongstad
Artisten Aurora opptrer på Extinction Rebellions aksjon mot oljeraffineriet på Mongstad i dag, opplyser gruppa i en pressemelding.
Gruppa har mandag morgen sperret av veien til Mongstad i Nordhordland.
– I dag klokken 14.00 vil Aurora sette seg sammen med oss, mens vi stenger ned Mongstad. Sittende i blokaden vil hun spille en konsert sammen med den franske musikeren Yann Thiersen. Dette er tidenes viktigste konsert, alle må bli med, sier talsperson Jonas Kittelsen i Extinction Rebellion Norge.
Også den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg deltar på aksjonen sammen med rundt 200 andre.