Kultur

– Dette har vært et viktig år for kvinnelige artister, sa hun til enorm applaus fra salen. – Jeg er veldig stolt over å få en pris som bare tre kvinnelige artister har fått før meg – det er jo altfor få! Jeg vil ta imot prisen på vegne av et veldig sterkt år for oss alle.

21-åringen fra Berkåk har dermed innkassert to Spellemannpriser på like mange år. I fjor ble hun kåret til Årets nykommer.

Det er første gang siden 2003 at en kvinne er kåret til Årets spellemann. I fjor var det tvillingene Marcus & Martinus som vant prisen – i år delte de ut.

– Jeg føler meg helt skrekkslagen og veldig bra på samme tid. Dette kan man bare vinne en gang i livet, sa en svært beveget Astrid før hun takket manager, foreldre, plateselskap og musikklæreren sin.