Åsne Seierstads «Ufred»: Knallbra fra Russland

Åsne Seierstad har vært flere turer i Russland etter invasjonen av Ukraina, og skildrer dem i «Ufred». Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hvor var du 24. juni 2023, da ledelsen i den beryktede paramilitære Wagner-gruppen ble så irritert på Russlands president Vladimir Putins at de rasket med seg en liten hær av leiesoldater og kjørte tanksene sine fra Ukraina mot Moskva for å true makta hans? En hendelse ekspertene kalte «historisk»?

Forfatter Åsne Seierstad var på plass i Moskva, helt i starten av innsamlingen av stoff til det hun tenkte kunne bli en bok nettopp om russernes forhold til krigen mot Ukraina.