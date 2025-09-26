Åsne Seierstads «Ufred»: Knallbra fra Russland
Hun drikker og skryter, og sovner midt i et kuppforsøk. Aldri før har Åsne Seierstad vært så personlig som i «Ufred». Resultatet er strålende.
Åsne Seierstad har vært flere turer i Russland etter invasjonen av Ukraina, og skildrer dem i «Ufred».
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Bøker
Hvor var du 24. juni 2023, da ledelsen i den beryktede paramilitære Wagner-gruppen ble så irritert på Russlands president Vladimir Putins at de rasket med seg en liten hær av leiesoldater og kjørte tanksene sine fra Ukraina mot Moskva for å true makta hans? En hendelse ekspertene kalte «historisk»?
Forfatter Åsne Seierstad var på plass i Moskva, helt i starten av innsamlingen av stoff til det hun tenkte kunne bli en bok nettopp om russernes forhold til krigen mot Ukraina.