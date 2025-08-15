Åse Kleveland får hederspris

Åse Kleveland, her under Amandaprisen, får en spesiell hederspris for sin livslange innsats for norsk kulturliv. – Å få pris er inspirerende, sier hun. Jan Kåre Ness / NTB

Den får hun for sin livslange innsats for norsk kultur, som kulturformidler og artist. Utdelingen av Anders Jahres Kulturpris skjer i Universitetets aula 7. september.

Det spesielle er at Åse Kleveland i nær 20 har ledet prisutvalget som deler ut kulturprisen.

Ifølge pressemeldingen har hun spilt en avgjørende rolle for prisens plass i norsk kulturliv. Hun overtok lederrollen fra Lars Roar Langslet, mens det i dag er Bentein Baardson som er leder.

– Det skal sies at Anders Jahres Kulturpris betyr veldig mye for meg. Vi har utpekt fremragende kunstnere og har fått muligheten til å utforme den kunstneriske siden av prisutdelingen som hvert år foregår i Aulaen, sier Kleveland i en kommentar til NTB.

Inspirerende

Hva betyr det å vinne priser for henne?

– Jeg blir overrasket, glad og skikkelig inspirert til å satse videre på det jeg brenner for. Jeg tror det gjelder for hele livet. De fleste mennesker lengter etter å bli sett, hva enten det er smått eller stort, rart eller seriøst, sier Kleveland.

Hva enten det er Potetpris, Pillarguriprisen, Norske Arkitekters hederspris eller Ridder av Den Franske Æreslegionen, ramser hun opp noen av prisene hun tidligere er tildelt, og legger til:

– Det er rett og slett veldig inspirerende.

Unik posisjon

Ifølge styret i Anders Jahres Humanitære Stiftelse har Åse Kleveland en unik rolle i norsk kulturliv, der hun startet som artist, fortsatte som kulturminister og har hatt en rekke ledende posisjoner innen kultursektoren, i Norsk Musikerforbund, OL på Lillehammer, Svenska Filminstituttet og Rikskonsertene.

«I seksti år har hun vært et gjenkjennelig ansikt og en umiddelbart gjenkjennelig stemme for norsk kulturliv, som fra fremtredende posisjoner også har brukt sin kunnskap og sitt engasjement til å løfte fram hele bredden av norske kulturelle uttrykk; fra arkitektur til utøvende kunst i hele dens bredde; fra bildende kunst til forfatterskap, regi, film og nye kunstformer», heter det i begrunnelsen.

Prisen består av en statuett av Nils Aas, en akvarell og et diplom, samt 350.000 kroner. Kleveland vil motta den sammen med årets mottakere av Anders Jahres Kulturpris, som er fiolinist Vilde Frang, musiker og komponist Knut Reiersrud og sanger Sissel Kyrkjebø.