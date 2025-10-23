Arundhati Roy: – Broren min husket at noen hadde vært glad i ham. Det gjorde heldigvis ikke jeg

Arundhati Roy skriver om sitt stormfulle forhold til moren og til hjemlandet India i «Min havn og min storm». Foto: Gerd Elin Stava Sandve

«Jeg forlot ikke moren min fordi jeg ikke var glad i henne, men for å kunne fortsette å være glad i henne».

Arundhati Roy var atten år da hun flyktet hjemmefra. Det skulle gå mange år fra hun dro, til hun igjen traff eller snakket med moren. En mor som likevel aldri lette etter henne, eller spurte hvorfor hun dro.

De visste jo begge hvorfor. Mrs. Roy var ingen kjærlig og støttende mor for datteren før hun flyttet ut heller. Tvert om. Hun var ikke fremmed for fysisk avstraffelse, men enda dyktigere med tunga. Fant lett sviende replikker som fikk barna til å krøke seg sammen i skam.