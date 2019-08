– Artistkostnadene våre har økt med 30 prosent fra 2017 til 2019, sier daglig leder for Øyafestivalen Tonje Kaada.

For 2018 gjorde Øyafestivalens artistkostnader et hopp på nesten fire millioner kroner, fra 21.9 millioner i 2017 til 25.6 millioner.

Det viser regnskapstallene for 2018, som ble sendt til Brønnøysundregistret sist uke.

Daglig leder Tonje Kaada i Øyafestivalen, her med kunstnerisk leder Claes Olsen. Foto: Bernt Erik Pedersen

Starter tirsdag

Tirsdag starter årets Øyafestival med klubbkonserter på en rekke Oslo-scener, før hoveddelen av festivalen starter i Tøyenparken onsdag, med artister som The Cure, Robyn, Sigrid og Karpe Diem.

For årets festival er det budsjettert med 27.9 millioner i artistkostnader. Framtidige budsjetter innrapportert til Kulturrådet viser at Øyafestivalen i 2022 regner med å bruke 30 millioner på artistkostnader.

– Artisthonorarer går veldig opp, det er trenden i det internasjonale markedet. Skal vi konkurrere om de beste artistene, koster det, sier Tonje Kaada, daglig leder for Øyafestivalen.

Norges største

Øyafestivalen er Norges største musikkfestival og samler daglig inntil 15.000 i Tøyenparken i Oslo.

Alle billettene til Tøyenparken er allerede utsolgt, og dermed er Øyafestivalen utsolgt for 18. år på rad. Likevel er marginene små for festivalen.

Av en omsetning på 80 millioner i 2018 endte Øyafestivalen A/S med et overskudd før skatt på 1.289.916 kroner. Det er det svakeste driftsresultatet siden 2009, selv om billettomsetningen økte med over tre millioner til drøyt 43 millioner.

– Når artistkostnadene øker, blir det høyere risiko for oss, sier Kaada.

Tapte på dårlig vær

Overskuddet er barbert med to tredjedeler sammenlignet med toppåret 2016, der driftsresultatet var på 3.75 millioner.

– Vi fikk et helt OK resultat for 2018. Festivalen var utsolgt, men dårlig vær ga en resultatsvikt, blant annet ga ekstrem vind en høy engangskostnad, sier daglig leder Tonje Kaada.

Hun overtok som daglig leder for Øyafestivalen i september 2018, etter at den internasjonale festivalaktøren Superstruct hadde overtatt aksjemajoriteten. Øyafestivalen A/S er nå heleid av Superstruct Norge.

Superstruct, som driver flere store europeiske festivaler, er eid av det internasjonale oppkjøpsfondet Providence Equity. Superstruct har styreleder og tre styremedlemmer i Øyafestivalen AS.

– Samarbeidet med Superstruct har vært superfint. De har bidratt til å heve kompetansen vår og gitt oss større nettverk internasjonalt. Vi har et profesjonelt styre som kommer med gode råd, sier Kaada.

