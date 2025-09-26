Det melder Bergens Tidende og Bergensavisen.

Det var satt av én dag til saken der rapartisten var tiltalt for råkjøring, kroppskrenkelse, samt utskjelling og uthenging av politiet som grep inn ved fartsovertredelsen.

Kamelen erkjente delvis skyld for kroppskrenkelsen og skjellsordene, men ikke for fartsovertredelsen.

Aktor Silje Åsnes la ned påstand om 45 timer samfunnsstraff, eller 23 dager i fengsel hvis han ikke godtok dette.

Da dommen kom fredag, ble Kamelen fratatt førerkortet i ti måneder for råkjøring, men han frikjennes altså for kroppskrenkelse. Artisten må velge 42 timer samfunnsstraff eller 21 dager i fengsel, hvis han nekter dette, melder BA.