Artist avlyser også konsert i Norge etter likfunn i bil

Fredag morgen meldte svensk TV4 at konserten 4. oktober i Stockholm er avlyst, ifølge konsertscenen Fryshusets presseansvarlige. Arrangør Luger vil ikke bekrefte avlysningen, men sier at billettkjøperne «vil få beskjed i løpet av dagen».

D4vd, som er artistnavnet til David Anthony Burke (20), skulle etter planen opptre på Sentrum Scene i Oslo 1. oktober. Dette var planlagt som start på Europa-delen av turneen kalt «Withered» etter det kritikerroste albumet han slapp i april, men VG skriver fredag kveld at også denne konserten er avlyst.

Avlysningen er kunngjort på spillestedet Sentrum Scene og arrangør Live Nation s nettsider.

VG skriver også at etter likfunnet i artistens bil tar sangen «Romantic Homicide» fullstendig av på Spotify.

Annonse

De to gjenstående konsertene på USA-delen av turneen, som skulle foregått i San Francisco og Los Angeles fredag og lørdag, er ifølge TMZ nå fjernet fra konsertstedenes oversikt. Deretter var planen at d4vd skulle sette kursen for Europa, der det er stor etterspørsel til konsertene til stjerneskuddet.

D4vd var på turné i USA da politiet i Los Angeles den 8. september fant et kvinnelik i en forlatt Tesla som tilhørte artisten, men ikke var meldt stjålet. Denne uken ble levningene identifisert som en 15 år gammel jente som ble meldt savnet i april i fjor.

Onsdag avlyste artisten en konsert i Seattle. Samme dag gjennomsøkte politiet huset hans i Los Angeles, ifølge TMZ. D4vd samarbeider med politiet, skriver Variety.

D4vd ble først kjent som profesjonell Fortnite-spiller, før han slo an på Tiktok med musikken sin, der han har fire millioner følgere. Nå har han over 34 millioner lyttere månedlig på Spotify.

Annonse

Hans mest populære låter, «Romantic Homicide» og «Here With Me», har begge over 1,5 milliarder avspillinger på strømmetjenesten.