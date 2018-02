Årets Spellemann-show i gang

Kultur

Selve prisutdelingen startet klokka 17 med utdeling av drøyt halvparten av prisene, deriblant i kategoriene klassisk, jazz, samtid og metal, årets popsolist og årets komponist.

95 nominerte artister, band og orkestre kjemper om i alt 20 priser, hvorav de gjeveste er årets hit og årets spellemann. En av storfavorittene er 22 år gamle Cezinando, som er nominert i hele fire kategorier for sitt siste, kritikerroste album «Noen ganger og andre».

Ni artister kiver om å få den ærefulle prisen Årets låt, blant dem Sigrid for «Don't kill my vibe», Hkeem + Temur for låta «Fy faen» og Cezinando for «Håper du har plass».

Flere stjerner glimrer imidlertid med sitt fravær, blant dem Susanne Sundfør, som er nominert i to kategorier for albumet «Music for people in trouble». Sundfør, som har sju Spellemannpriser fra før, er på turné og rekker ikke hjem til prisutdelingen, ifølge Dagbladet.

I tillegg er heller ikke nominerte som Sigrid, Kygo, Satyricon, Seeb, Paal Flaata, Vilde Frang, Lindstrøm eller Kjell Habbestad til stede i Oslo Konserthus.

Derimot setter metoo-kampanjen sitt preg på årets show. Etter et initiativ fra PR- og managerbyrået Little Big Sister, som blant annet har Susanne Sundfør, Cezinando og Karpe Diem i stallen, har Spellemann-ledelsen kjøpt inn hvite roser til arrangementet.

– Grammy-prisen oppfordret til svart antrekk, så dette blir vår variant, sier Charlotte Öqvist i Little Big Sister til Dagbladet.

Spellemannsprisene har vært delt ut siden 1973 til de beste albumene i det foregående året.

NTB