– Det blir gøy å se om TVNorge klarer å sette sitt eget stempel på OL. De har profilert seg som humorkanal, og sier de skal bruke mye humor også i OL-sendingene. Så får vi se om det norske folk er åpne for humor i forbindelse med idrett. Det er kanskje ikke så artig om de norske utøverne feiler, og så skal vi sitte å se på komikere som fleiper om smørebom. Det er nok gøyere å tulle med svenskene dersom vi selv har suksess, sier Knut-Kristian Hauger til Dagsavisen.

Han er redaktør i Kampanje, et fagnettsted for medier og kommunikasjon som blant annet følger TV-bransjen tett.

11 milliarder

Det er første gang Discovery-eide TVNorge skal i gang med et så stort sportsarrangement som OL er. Discovery skal ha betalt rundt 1,3 milliarder euro, eller 11 milliarder norske kroner, for rettighetene. Til sammenligning betalte TV 2 rundt 100 millioner kroner for å sende OL i Sotsji i 2014 og Rio i 2016.

– TVNorges utfordring som TV-hus er at de ikke har stor erfaring med å avvikle livesendinger. Når man nærmest debuterer live med OL, har man valgt seg en veldig stor scene å vise seg fram på. Det norske folk er ikke spesielt tålmodige og vennlige om det begynner å skurre under vinter-OL. Heldigvis har TVNorge og Discovery øvd seg et år med fotball i direktesending, sier Knut-Kristian Hauger.

Reklameavbrekk

Så egentlig tror han at OL på TVNorge blir helt fint:

– Mange var veldig spente for fire år siden, da TV 2 overtok for NRK. Men det gikk veldig bra. Jeg tipper Discovery har lært mye av feila TV 2 gjorde, med altfor hyppige reklameavbrudd i starten. Samtidig tror jeg norske seere er bedre oppdratt til å tåle reklame nå enn de var tidligere, da OL gikk på lisensfinansierte NRK. TV 2 har tatt mye av støyten allerede, sier han.

OL på nett

Rettigheten Discovery har kjøpt gjelder for alle plattformer, inkludert betal- og åpne TV-kanaler, internett og mobil, i femti land og territorier på det europeiske markedet. I tråd med IOCs og lokale retningslinjer, må Discovery sende minst 100 timer gratis fra Pyeongchang.

– Det store skiftet dette OL blir fra lineær-TV til nye nettbaserte plattformer. Folk kommer til å se OL på mobilen, på PC-en, eller strømme fra nett til TV-en. Kort sagt konsumerer OL i nye kanaler. Discoverys store utfordring er at de har to strømmetjenester. Underholdningskanalen Dplay, og sportskanalen Eurosport Player. Sistnevnte er det ikke så mange som kjenner, så det er den som skal lanseres med brask og bram under OL. Der har Discovery en kommunikasjonsjobb å gjøre for å få folk over på den. De har hatt en del tekniske problem med Dplay-spilleren. Sportspublikummet er krevende i forhold til brudd og avbrytelser, så om Eurosport Player ikke fungerer under OL, har de et stort problem, sier Hauger.

Vinne innpass

Målet er at TVNorge på sikt skal bli en større kanal.

– De kommende ukene kommer TVNorge og Discovery etter all sannsynlighet å være Norges største og viktigste TV-kanal. Det er en posisjon de aldri tidligere har vært i nærheten av. Så er utfordringen å holde på alle de nye seerne når OL er over. Eurosport Player er gratis under OL, så håper selvsagt Discovery at flest mulig av abonnentene skal bli værende, og finne nok innhold til at de vil betale. Om en måneds tid starter for eksempel Tippeligaen samme sted.

Discovery satser stort, og sender rundt 130 journalister, reportere, kommentarene og teknikere til Pyeongchang.

– Dette er «make it or break it» for dem. Discovery har vært tregest ute med å entre det nye, digitale TV-markedet. Så det står veldig mye på spill for dem akkurat nå. Underveis, mens OL pågår, tjener de penger på reklame. Men kostnadene under arrangementet er så store at det er på sikt, etter OL, inntjeningen må komme, sier Hauger.