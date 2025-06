Årets deiligste sommerbok

Britiske Tessa Hadley var ingen ungdom da hun debuterte som forfatter. Nå er hun for første gang oversatt til norsk, med den fine romanen «Søsken». Foto Sophie Davidson for Press Forlag

Selvsagt er det viktig med Viktige Bøker om Tunge Tema.

Men av og til er det deilig å slippe.

Å få synke inn i et annet univers, en annen stemning, uten at det trenger å handle om alvorlige politiske eller personlige problemer akkurat nå. Å entre en bok et stemningsfullt rom, der man fint ser for seg omgivelsene og personene, og engasjerer seg akkurat passe i deres små og større intriger.