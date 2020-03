– Vi kan ikke overlate det digitale rommet til kommersielle aktører alene. Det er viktig at Munch-museet tar ansvar for hvordan Edvard Munchs kunst fremstår i en global digital virkelighet, sier direktør ved Munchmuseet Stein Olav Henrichsen.

Fredag blir det direktesendt digital omvisning på Munchmuseet, som stengte dørene på grunn av koronakrisen 12. mars, i likhet med museer over hele landet. Munchmuseet skal også åpne digital utstilling «Det eksperimentelle selvet. Edvard Munchs fotografier», basert på en kritikerrost fysisk utstilling bl.a. vist på KODE i Bergen tidligere i år.

Fra utstillingen «Det eksperimentelle selvet. Edvard Munchs fotografier». Foto: Munchmuseet

Onsdag fortalte Dagsavisen om hvordan Henie Onstad Kunstsenters utstilling av Picasso-etsninger kom i strid med Facebooks annonseregler på grunn av nakenhet. Henie Onstad måtte sladde brystvorter på et Picasso-bilde for å få godkjent en promoteringsvideo. Et bilde som er synlig i videovisningen Henie Onstad lagde etter å ha stengt dørene, ble vurdert som «Adult Content» av Facebooks annonsetjeneste.

– Svært problematisk, mente HenieOnstad-senterets direktør Tone Hansen.

Munch og nakenhet

Nå håper Munch-museet at fredagens digitale omvisning ikke støter Facebook.

– Vi er ikke tjent med at noen forsøker å sensurere Munch. Vi må kunne presentere Edvard Munch slik han er. Det er helt misforstått å begrense Munchs uttrykk i forhold til nakenhet og seksualitet, sier Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet.

Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet. Foto: Arne Ove Bergo

Henie Onstad Kunstsenter starter nå sin egen digitale kunstkanal, blant annet for å ha bedre kontroll over formidling av innhold, og for å møte publikum under koronakrisen. Også Munch-museet går ut digitalt nå.

– Vi har brukt store ressurser gjennom flere år på digitaliseringsprosjekter. Da koronakrisen kom, var vi på vei til å lansere flere initiativer. I situasjonen vi er i nå, framskynder vi flere nettbaserte prosjekter. Det gir oss muligheten til å ha et åpent digitalt museum når vi ikke kan holde åpent fysisk, sier direktøren for Munch-museet.

Munch-museets digitale samling er åpent tilgjengelig på nett og omfatter alle Edvard Munchs kunstverk, samt over 15.000 sider med brev, tekster og korrespondanse.

Dagens Munch-museum på Tøyen skulle egentlig stengt i høst, men har holdt åpent utover våren, siden åpningen av det nye Munch-museet i Bjørvika ble utsatt til høsten 2020.

– Det nye museumsbygget gjør det mulig for oss å skape nye plattformer, også digitalt. Vårt samfunnsoppdrag er like viktig å utføre digitalt som fysisk – skape refleksjon, oppmuntre kritisk tenkning, og ivareta Edvard Munchs kunst, sier Henrichsen.

Munch-museet samarbeider med organisasjon av store enkeltkunstner-museer – Miro, Picasso, Van Gogh – om blant annet digitale strategier og forretningsmodeller for digital museumsvirksomhet.

– Mediene og musikkbransjen strevde lenge med å finne digitale forretningsmodeller, museene jobber med dette nå. Om ti år kan digitale inntekter være like viktige for oss som billettinntekter på døra i Bjørvika, mener Henrichsen.

Mens museer over hele landet har permittert av ansatte som følge av koronakrisen, har Munch-museet styrt klar.

– Vi kommer ikke til å permittere, sier Stein Olav Henrichsen.

Søketjeneste

Da Nasjonalmuseet for arkitektur måtte stenge dørene 12. mars, lagde Nasjonalmuseet en digital versjon av sin ferske utstilling av Wilhelm von Hanno, arkitekten bak flere sentrale bygg i 1850-tallets Christiania som fortsatt preger Oslo.

Det nye Nasjonalmuseet skulle åpnet i vår, men åpningen ble tidligere i år utsatt til 2021.

– Vi har et formidlingsansvar også i tider som denne. I samlingen vår har vi allerede 40.000 digitaliserte verk som er tilgjengelige på nett, men som kan være vanskelige å finne fram i. Fredag åpner vi et nytt samlingssøk som gjør dette materialet enklere tilgjengelig. Vi har framskyndet dette i den spesielle situasjonen vi er i, sier Eirik Kydland, kommunikasjonsdirektør ved Nasjonalmuseet.