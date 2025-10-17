Annerledes, oppløftende popmusikk
Marit Othilie Thorvik har allerede produsert et par av høstens mest lovpriste norske plater. Som Jouska følger hun nå opp sitt eget Spellemann-belønte album fra 2023.
Marit Othilie Thorvik, også kjent som Jouska, står fram som en svært særpreget artist på sitt tredje album.
Foto: Hans Olav Settem
Musikk
«Hvordan havnet jeg her», spør Jouska i tittelen på sitt nye album. Vel, Marit Othilie
Thorvik kommer opprinnelig fra Molde, men som Ane Brun før henne reiste hun ut
i verden for å spille videre. Hun ga ut sitt første album som Jouska i 2020, og
«Suddenly My Minds Is Blank» fikk Spellemannprisen i klassen for elektronika
for 2023.