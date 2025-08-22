Anmeldelse «Together»: Sammen om frykten
Skrekkfilmen «Together» biter seg fast med sløy humor og David Cronenberg-aktig body horror.
«Together» med Alison Brie og Dave Franco er nok en horrorfilm som tar temperaturen på samfunnet rundt oss.
Foto: SF Norge
Hvem sier at den romantiske komedien er død? Etter Celine Songs severdige romcom «Materialists» kommer nå «feel
good»-filmen «Together», en
vittig og etter hvert morbid satire om moderne kjærlighet, og hva det egentlig betyr å virkelig være
sammen med noen.
Filmdebutanten Michael Shanks tar sitt utgangspunkt i den
greske myten fra Platons Symposion, som hevdet at menneskene opprinnelig var
født med fire armer, fire ben og to fjes. Mektige skapninger som skremte
gudekongen Zevs sånn at han delte dem i to, og dømte oss alle til en hvileløs
jakt etter våre andre halvdeler. Shanks har trukket omtrent like mye
inspirasjon fra den tidløse Spice Girls-balladen «2 Become 1», men
indie-regissøren Patrick Henry Phelan hevder at historien er stjålet rett fra
hans lavbudsjettfilm «Better Half» (2023). Noe som ledet til et velpublisert
plagiatsøksmål, som så vidt jeg skjønner beviselig er helt grunnløs og mest et
eksempel på at folk fra tid til annen tilfeldigvis får akkurat de samme ideene.