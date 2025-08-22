Anmeldelse «Together»: Sammen om frykten

«Together» med Alison Brie og Dave Franco er nok en horrorfilm som tar temperaturen på samfunnet rundt oss. Foto: SF Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Hvem sier at den romantiske komedien er død? Etter Celine Songs severdige romcom «Materialists» kommer nå «feel good»-filmen «Together», en vittig og etter hvert morbid satire om moderne kjærlighet, og hva det egentlig betyr å virkelig være sammen med noen.

Filmdebutanten Michael Shanks tar sitt utgangspunkt i den greske myten fra Platons Symposion, som hevdet at menneskene opprinnelig var født med fire armer, fire ben og to fjes. Mektige skapninger som skremte gudekongen Zevs sånn at han delte dem i to, og dømte oss alle til en hvileløs jakt etter våre andre halvdeler. Shanks har trukket omtrent like mye inspirasjon fra den tidløse Spice Girls-balladen «2 Become 1», men indie-regissøren Patrick Henry Phelan hevder at historien er stjålet rett fra hans lavbudsjettfilm «Better Half» (2023). Noe som ledet til et velpublisert plagiatsøksmål, som så vidt jeg skjønner beviselig er helt grunnløs og mest et eksempel på at folk fra tid til annen tilfeldigvis får akkurat de samme ideene.