New York-vinteren er tøff for den norske utvekslingsstudenten Amrita i Harmeet Kaurs «Superbloom». Så møter hun Deepika. ANGELA WEISS

Amrita har dratt fra Oslo til New York på utveksling. Det går sånn passe. Hun ankommer den gigantiske storbyen om vinteren. Leiligheten er iskald. Forelesningene uengasjerende. Ensomheten fulgte visst med på lasset hjemmefra.

Helt til hun møter Deepika. Hun er amerikansk, slik Amrita er norsk. Begge har foreldre fra India. «Så eksotisk» sier Deepika da Amrita forteller at hun kommer fra Oslo, «Det var innforstått at vi begge stadig ble betegnet som nettopp det av folk som trodde det var et kompliment».

De to blir venner. På en måte.