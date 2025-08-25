Anmeldelse «Affeksjonsverdi»: Tid for ømhet
Joachim Triers «Affeksjonsverdi» er like vakker som den er krakelert og sorgstemt, holdt sammen av Renate Reinsve og Stellan Skarsgårds stille intensitet.
Stellan Skarsgård og Renate Reinsve spiller far og datter i Joachim Triers film «Affeksjonsverdi».
Foto: Nordisk Film Distribusjon
Går ensomhet i arv? Har kunsten helbredende kraft? Med filmen
«Affeksjonsverdi» er Joachim Trier tilbake på Oslos vestkant, blant kunstnere og
forvillede sjeler, med slektslinjer som har slått sprekker og fått flekker av
skygger selv ikke solen kan viske bort, akkurat som den gamle Frogner-villaen
som utgjør handlingens dreiepunkt. Det handler om behovet for å bli sett, om
skadene av å føle seg forlatt, og om nedarvede traumer som har
slått rot i sprekkene.
Filmen, som vant juryens «Grand Prix» under filmfestivalen i
Cannes i mai, har en annerledes kompleksitet og en mer ambisiøs rytme enn
de som utgjorde Joachim Triers såkalte Oslo-trilogi – «Reprise», «Oslo 31.
august» og «Verdens verste menneske». Med «Affeksjonsverdi»
er det som om Trier hever seg opp til et neste nivå, en ambisiøs film som
roper høyt uten å være påtrengende, som er observerende, vittig og skarp, og
med et finmasket nett av dirrende emosjonelle tråder.
«Affeksjonsverdi» befinner seg likevel i randsonen av regissørens
tidligere Oslo-filmer. Eskil Vogt og Trier har som vanlig skrevet manuset
sammen, og geografisk og klassemessig er handlingen lagt til et på overflaten
privilegert Oslo-miljø med kunstnere, akademikere og tradisjonsbærere. Mye av
den lette humoren ligger i den vanskelige mellommenneskelige kommunikasjonen, og i spennet
mellom generasjonene, mellom skjermbruk og analoge formater. At det handler om filmkunst, om å lage film, gir «Affeksjonsverdi» flere metalag.