Anmeldelse «Affeksjonsverdi»: Tid for ømhet

Går ensomhet i arv? Har kunsten helbredende kraft? Med filmen «Affeksjonsverdi» er Joachim Trier tilbake på Oslos vestkant, blant kunstnere og forvillede sjeler, med slektslinjer som har slått sprekker og fått flekker av skygger selv ikke solen kan viske bort, akkurat som den gamle Frogner-villaen som utgjør handlingens dreiepunkt. Det handler om behovet for å bli sett, om skadene av å føle seg forlatt, og om nedarvede traumer som har slått rot i sprekkene.

Filmen, som vant juryens «Grand Prix» under filmfestivalen i Cannes i mai, har en annerledes kompleksitet og en mer ambisiøs rytme enn de som utgjorde Joachim Triers såkalte Oslo-trilogi – «Reprise», «Oslo 31. august» og «Verdens verste menneske». Med «Affeksjonsverdi» er det som om Trier hever seg opp til et neste nivå, en ambisiøs film som roper høyt uten å være påtrengende, som er observerende, vittig og skarp, og med et finmasket nett av dirrende emosjonelle tråder.

«Affeksjonsverdi» befinner seg likevel i randsonen av regissørens tidligere Oslo-filmer. Eskil Vogt og Trier har som vanlig skrevet manuset sammen, og geografisk og klassemessig er handlingen lagt til et på overflaten privilegert Oslo-miljø med kunstnere, akademikere og tradisjonsbærere. Mye av den lette humoren ligger i den vanskelige mellommenneskelige kommunikasjonen, og i spennet mellom generasjonene, mellom skjermbruk og analoge formater. At det handler om filmkunst, om å lage film, gir «Affeksjonsverdi» flere metalag.