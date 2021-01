Ane Dahl Torp vant Sveriges største filmpris

Den norske skuespilleren Ane Dahl Torp vant mandag kveld Sveriges gjeveste filmpris Guldbaggen for beste kvinnelige hovedrolle. Skuespilleren som her hjemme sist hadde hovedrollen i TV-serien «Heimebane» samt filmene «Bølgen» og «Skjelvet», var nominert for hovedrollen som Alice i Amanda Kernells spillefilm «Charter». Filmen hadde på forhånd flest nominasjoner til Sveriges svar på Oscar, hele sju i alt.

Årets Guldbagger ble utdelt under et show som på grunn av koronarestriksjonene gikk av stabelen i Annexet i Stockholm uten publikum i salen. Det ble direktesendt på SVT med flere av vinnerne på videolink i tillegg til de som var til stede på selve sendingen.

Ane Dahl Torp fikk for øvrig norsk vinnerfølge av jazzmusikeren og felespilleren Ola Kvernberg, som vant Gullbaggen for beste musikk. Filmen Kvernberg har komponert musikken til er «Only The Devil Lives Without Hope», en dokumentar om terror og forfølgelse i Uzbekistan.

Les også: Fra minus 32 grader til Sundance for Ane

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ane Dahl Torp i Charter. Foto: Trust Nordisk

Takket på svensk

Ane Dahl Torp har ved siden av arbeidet som fast skuespiller på Det Norske Teatret spilt i en rekke filmer også i nabolandet vårt. Hun takket for Guldbagge-prisen på video hjemme fra Norge - på svensk. I den humoristiske og originale takketalen fortalte hun historien om hva hun ville gjort om hun gikk opp fra en fullsatt sal for å motta prisen, om de enkelte hun ville takket og om kjoler, rød løper og det hele.

Hun endte takketalen med å hylle regissør og filmskaper Amanda Kernell, som i 2016 lagde filmen «Sameblod», også den med norsk hovedrolle, Lena Cecilia Sparrok. Den filmen innkasserte en rekke internasjonale priser i tillegg til Gulbaggen for beste manus.

I år kunne regissør Amanda Kernell innkassere en enda gjevere pris, beste regi for «Charter», et drama om en mor (Torp) som tar med seg sine to barn på en ulovlig charterferie til syden etter et samlivsbrudd og en opprivende samværstvist. Filmen hadde sin internasjonale premiere på Sundance-festivalen i USA for nøyaktig et år siden, og har fått flere tunge nominasjoner.

Blant annet ble filmen og Dahl Torp selv nominert til henholdsvis Beste film og beste kvinnelige skuespiller under den europeiske filmprisen European Film Award i desember. Den er også valgt ut som Sveriges Oscar-bidrag i kategorien Beste internasjonale film.

Les også: Sverige velger sine kandidater til Oscar – Ane Dahl Torp-film er en av dem

Artikkelen fortsetter under bildet.

Amanda Kernell. Foto: ModeSteinkjer

«Spring Uje, spring» beste film

«Charter» var også nominert til Guldbaggen for Beste film fra 2020, i konkurranse med blant andre Uje Bradelius personlige spillefilm «Spring Uje, spring» og dokumentaren «Greta», om Greta Thunberg. Den prisen gikk til «Spring Uje, spring», som ble kveldens store vinner for øvrig med pris til både beste manus og beste hovedrolle, begge prisene med Uje Brandelius selv som mottaker.

Filmen som nylig ble vist på Filmfestivalen i Tromsø er et musikalsk og humoristisk selvportrett av Brandelius (48), en kjent musiker, skuespiller og radiopersonlighet i Sverige som i ung alder fikk diagnosen Parkinsons. Filmen bygger blant annet på et enmannsshow som han selv skrev og spilte i som handler om det å leve med en uhelbredelig sykdom.

Showet på SVT ble ledet av David Sundin og Amie Bramme Sey, og inneholdt blant annet en lang hyllest til de mange svenske filmskuespillerne, regissørene og forfatterne knyttet til filmen som gikk bort i fjor, blant dem Max von Sydow, Sven Wollter, Maj Sjöwall og PO Enquist. En spesiell siste hilsen gikk til Gunnel Lindblom, Bergman-stjernen og regissøren som døde søndagen før Guldbagge-galaen, og som blant annet bidro til å bringe Jon Fosses dramatikk til scenen: Bergman-stjerne og Jon Fosse-regissør er død

For alle øvrige nominerte og vinnere, se Guldbaggens egen hjemmeside her.