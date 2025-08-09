Ane Brun på Øya: Dagen er allerede reddet
Ane Brun sørget for en god start på slutten av Øyafestivalen i år.
Ane Brun kom til Øyafestivalen med to dansere og fullt band.
Mode Steinkjer
Musikk
Ane Brun og Øya har en lang historie sammen. Hun kom først til
festivalen i middelalderen, i alle fall i Middelalderparken, i 2005, da hun
fortsatt var en av landets mest lovende artister. I 2008 åpnet hun hele
festivalen, og har vært tilbake flere ganger siden, senest med en spesiell
pandemikonsert i 2021. Om vi kunne gjenoppleve alle disse konsertene etter
hverandre ville det vært en fremragende studie i utviklingen til en av landets
fremste artister.
Da Ane Brun spilte på Piknik i Parken en tidlig ettermiddag
i fjor skrev jeg at det er å tide at hun avslutter en av de store festivalene,
med et fullt sett som yter det brede repertoaret hennes rettferdighet. Sånn
blir det ikke på Øya, men hun har fått tildelt den tradisjonsrike
åpningskonserten lørdag kl. 13, der folkekjære artister skal sikre at
publikum innfinner seg i parken tidlig. Heldigvis får disse artistene noen minutter mer
å utfolde seg på enn de pleide, slik at vi får tid til å høre flere forskjellige sider av
Ane Brun i en liten time.