Ane Brun på Øya: Dagen er allerede reddet

Ane Brun og Øya har en lang historie sammen. Hun kom først til festivalen i middelalderen, i alle fall i Middelalderparken, i 2005, da hun fortsatt var en av landets mest lovende artister. I 2008 åpnet hun hele festivalen, og har vært tilbake flere ganger siden, senest med en spesiell pandemikonsert i 2021. Om vi kunne gjenoppleve alle disse konsertene etter hverandre ville det vært en fremragende studie i utviklingen til en av landets fremste artister.

Da Ane Brun spilte på Piknik i Parken en tidlig ettermiddag i fjor skrev jeg at det er å tide at hun avslutter en av de store festivalene, med et fullt sett som yter det brede repertoaret hennes rettferdighet. Sånn blir det ikke på Øya, men hun har fått tildelt den tradisjonsrike åpningskonserten lørdag kl. 13, der folkekjære artister skal sikre at publikum innfinner seg i parken tidlig. Heldigvis får disse artistene noen minutter mer å utfolde seg på enn de pleide, slik at vi får tid til å høre flere forskjellige sider av Ane Brun i en liten time.