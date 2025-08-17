Amanda-juryen elsket «Elskling»

«Elskling» ble Amanda-kveldens fremste vinner med fire priser – en av dem til Helga Guren, her med motspiller Oddgeir Thune, som var nominert i birollekategorien. Foto: Øystein Mamen / handout / NTB

Regissør Lilja Ingolfsdottir gjorde sin langfilmdebut med «Elskling» – og var i forkant nominert til hele ni Amanda-priser. Lørdag kveld kunne hun notere seg Amanda-pris også i kategoriene Beste manus og Beste regi.

«Elskling» s fjerde Amanda gikk til hovedrolleinnehaver Helga Guren, som danket ut blant andre Renate Reinsve («Armand») og vant sin første Amanda-pris som Beste skuespiller.

Se alle vinnerne lenger ned.

Overraskende

Annonse

En annen nykommer er Halfdan Ullmann Tøndel med «Armand», som innkasserte tre av de sju Amanda-prisene filmen var nominert til.

Noe uventet ble det kun en eneste Amanda-pris på Dag Johan Haugeruds Gullbjørn-vinnende film «Drømmer», som også hadde sju nominasjoner. Haugeruds film «Kjærlighet» hadde også to Amanda-nominasjoner.

Stesøster årets nykommer

Det unge talentet Lea Myren fikk sin første Amanda-pris som Årets nykommer for innsatsen som Elvira i «Den stygge stesøsteren». I kategorien Beste skuespiller i en birolle stakk Ellen Dorrit Petersen fra «Armand» av skuespillerkarrierens andre Amanda-pris.

Annonse

Animasjonsfilmen «Kvitebjørn – Østenfor sol og vestenfor måne» vant Amanda for Beste barnefilm, mens Beste dokumentarfilm ble «Stoltenberg: Facing War».

Thomas Dybdahl vant sin tredje Amanda-pris for musikken til «Alt skal bort», mens Beste utenlandske kinofilm ble «The Brutalist» av Brady Corbet – der manuset som kjent er skrevet med hans norske kone Mona Fastvold.

Filmskaper Hans Petter Moland fikk Æres-Amanda for innsatsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Æres-Amanda til Moland

Det vanket også to hederspriser denne lørdagskvelden, på åpningsdagen av Den Norske Filmfestivalen i Haugesund.

Annonse

Filmskaperen Hans Petter Moland (69) mottok Æres-Amanda. Han vant sin første Amanda-pris i 1996 med «Kjærlighetens kjøtere», og fulgte på med filmer som «Gymnaslærer Pedersen (2006), «Kraftidioten» (2014) og Sølvbjørn- og Amanda-vinneren «Ut og stjele hester» (2019). Hans nyeste film, amerikanske «Absolution», kom i fjor med Liam Neeson i hovedrollen.

Årets Gullklapper går til en aktør i bransjen som har utmerket seg innenfor sitt fagfelt over tid – og gikk til komponistduoen Geir Bøhren og Bent Åserud. De står bak en rekke minneverdige filmmusikkøyeblikk og vant tidenes første fagpris innen Amanda for musikken til «Orions belte» i 1985.

Folkets Amanda – den eneste kategorien der publikum selv stemmer fram vinneren – ble filmen om Gunnar Sønsteby, «Nr. 24».

Fakta om alle Amanda-prisvinnerne Beste norske film: «Elskling» – regi Lilja Ingolfsdottir, produsent Thomas Robsahm

Beste regi: Lilja Ingolfsdottir for «Elskling»

Beste skuespiller i en hovedrolle: Helga Guren for «Elskling»

Beste skuespiller i en birolle: Ellen Dorrit Petersen for «Armand»

Årets nykommer: Lea Myren for «Den stygge stesøsteren»

Beste dokumentarfilm: «Stoltenberg: Facing War» – med regi av Tommy Gulliksen og Anne Marte Blindheim og Danielle Turkov Wilson som produsenter

Beste barnefilm: «Kvitebjørn – Østenfor sol og vestenfor måne» – med regi av Mikkel Brænne Sandemose og Cornelia Boysen som produsent

Beste kortfilm: «Nåde» – med regi Hedda Mjøen og Oda Kruse og Stian Skjelstad som produsenter

Beste utenlandske kinofilm: «The Brutalist» fra USA – med Brady Corbet på regi, distribuert av UIP Norway

Beste filmmanus: Lilja Ingolfsdottir for «Elskling»

Beste foto: Pål Ulvik Rokseth for «Armand»

Beste klipp: Jens Christian Fodstad for «Drømmer»

Beste lyddesign: Mats Lid Støten for «Armand»

Beste originalmusikk: Thomas Dybdahl for «Alt skal bort»

Beste kostymedesign: Karen Fabritius Gram og Ingjerd Meland for «Quislings siste dager»

Beste maske/sminkedesign: Thomas Foldberg og Anne Cathrine Sauerberg for «Den stygge stesøsteren»

Beste produksjonsdesign/scenografi: Kate Van Der Merwe for «Før mørket»

Beste visuelle effekter: Alf Martin Løvvold for «Nr. 24»

Folkets Amanda: «Nr. 24» – med regi John Andreas Andersen, Espen Horn, Kristian Strand Sinkerud, Terje Strømstad og John M. Jacobsen som produsenter.

Æres-Amanda: Regissør Hans Petter Moland

Gullklapperen: Geir Bøhren og Bent Åserud, filmmusikkomponister

Lea Myren vant lørdag Amanda-pris for Beste nykommer etter filmdebuten i regissør Emilie Blichfeldts «Den stygge stesøsteren». Foto: Mer Film / handout / NTB