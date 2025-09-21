Alltid beredt!
«Grevlingene» er vel den første norske filmen noensinne som går til angrep på alt som kan minne om «woke».
Det er en grov overdrivelse at norske «Grevlingene» markedsføres som «høstens store familieeventyr».
Foto: Norsk Filmdistribusjon
Det skorter ikke på ambisjonsnivået til Paul Magnus Lundø.
Han regidebuterte med den selvfinansierte amatørfilmen «Mengaloth» (2005), som
gjorde et heltemodig forsøk på å skape en norsk motsvarighet til «Ringenes
herre» på et budsjett som neppe ville ha dekket løsskjegget til Gandalf. Han
fulgte opp med det tilsvarende ambisiøse middelalder-eventyret
«Skumringslandet» (2014), som ble rammet av tragedier, dødsfall og tok flere år
å fullføre. Etter ti år og en sidekarriere som rekvisitør sikter Lundø
betydelig lavere med familiefilmen «Grevlingene», et lokalt Rogaland-prosjekt
preget av keitete barneskuespill, håndholdt kameraføring og mild politisk
satire.
Da «Grevlingene» vant Barnefilmfestivalens pitchekonkurranse tilbake i
2020, ble prosjektet solgt inn som en TV-serie med ti kvarterlange episoder. Et
sted på veien ble dette bearbeidet til en spillefilm, og
manusforfatter/regissør Paul Magnus Lundø kom opp med en ukonvensjonell metode
for å forsikre at historien hadde maksimal kommersiell appell.