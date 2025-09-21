Alltid beredt!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det skorter ikke på ambisjonsnivået til Paul Magnus Lundø. Han regidebuterte med den selvfinansierte amatørfilmen «Mengaloth» (2005), som gjorde et heltemodig forsøk på å skape en norsk motsvarighet til «Ringenes herre» på et budsjett som neppe ville ha dekket løsskjegget til Gandalf. Han fulgte opp med det tilsvarende ambisiøse middelalder-eventyret «Skumringslandet» (2014), som ble rammet av tragedier, dødsfall og tok flere år å fullføre. Etter ti år og en sidekarriere som rekvisitør sikter Lundø betydelig lavere med familiefilmen «Grevlingene», et lokalt Rogaland-prosjekt preget av keitete barneskuespill, håndholdt kameraføring og mild politisk satire.

Da «Grevlingene» vant Barnefilmfestivalens pitchekonkurranse tilbake i 2020, ble prosjektet solgt inn som en TV-serie med ti kvarterlange episoder. Et sted på veien ble dette bearbeidet til en spillefilm, og manusforfatter/regissør Paul Magnus Lundø kom opp med en ukonvensjonell metode for å forsikre at historien hadde maksimal kommersiell appell.