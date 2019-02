– Vi synes jo det er ekstra stas at en liten ungdomsfilm fra Groruddalen er invitert som eneste norske deltaker blant store internasjonale filmprosjekter, sier produsent Cecilie Aspenes i Miso Film.

I dag starter filmfestivalen i Berlin. I morgen reiser Aspenes til Berlin for å delte på filmfestivalens samproduksjonsmarked, med filmprosjektet «Alle utlendinger har lukka gardiner». Det er det eneste norske filmprosjektet som festivalen har invitert til sitt European Co-Production Market.

– Hovedmålet er å finne internasjonale medprodusenter så vi får fullfinansiert filmen. Dette er ett av verdens største produksjonsmarked, så det er en spennende sjanse, sier Aspenes.

Multi-etnisk prakt

Prosjektet er en filmatisering av Maria Navarro Skarangers prisbelønte debutroman fra 2015, som foregår i drabantbymiljø på Romsås, og handler om 16-årige norsk-chilenske Mariana. Filmteamet har allerede gjort castingrunder på skoler i Groruddalen.

I det internasjonale produksjonsmarkedet har filmen tittelen «Chica Chile Norway». Regissør for filmen er Ingvild Søderlind, som i høst ble tatt ut til Norsk Filminstitutts nye utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere, i samarbeid med Talent Norge.

– Vi vil vise Drabantby-Oslo i all sin multi-etniske prakt. Jeg brenner etter å vise hvor mangefasettert drabantbyen er, sier Ingvild Søderlind, som selv er oppvokst på Holmlia.

Skarp kritikk

Filmprosjektet har vært under utvikling siden 2016 og fått utviklingsstøtte i flere omganger fra NFI, men fått avslag på produksjonsstøtte tre ganger, senest i sommer. I juli gikk filmens manusforfatter Hilde Susan Jægtnes ut i VG med skarp kritikk av NFI for først å oppmuntre prosjektet gjennom flere manusrunder, for deretter å holde prosjektet på vent. «Vi er forbanna på deg, NFI, for å ha lurt oss opp i stry med din dobbeltkommunikasjon», skrev manusforfatteren.

I september søkte Miso Films på ny om produksjonsstøtte fra NFI. Torsdag ventes avgjørelsen fra NFI, like før avreise til Berlin.

– Jeg ønsker ikke å kritisere Norsk filminstitutt. Det er klart vi har vært oppgitt og fortvilet underveis i prosessen, men ikke verre enn at vi fortsetter, fordi vi synes denne filmen er viktig å lage. Motstanden vi har møtt underveis har skjerpet prosjektet, sier produsent Cecilie Aspenes.

Filmer om seg selv

I januar la Norsk Filminstitutt fram sin nye mangfoldsplan for å få bedre representasjon av minoriteter i norske filmprosjekter. Mangfoldsplanen skal også presenteres av NFI i Berlin. I mangfoldsplanen videreføres også NFIs mål om lik kjønnsfordeling av tildelingsmidler. «Alle utlendinger har lukka gardiner» har kvinnelig produsent, manusforfatter og hovedrolle, og vil ha minoritetsungdom i mange roller.

– Jeg er sikker på at ungdom vil gå på kino når de får se filmer om seg selv. «Psychobitch» har gjort det kjempebra på kino, det viser at markedet er der. Nå må vi lage filmer ungdom vil se, sier Aspenes.

Går alt i boks, håper filmskaperne å ha «Alle utlendinger har lukka gardiner» på kino neste år.

– Målet er premiere på filmfestivalen i Berlin 2020, smiler Søderlind.

Stor norsk Berlin-satsing

Norge markerer seg som film og TV-land med eget Norway House under årets Berlin-festival.

I samarbeid med det europeiske filmmarkedet EFA er Norge utpekt til fokusland ved filmfestivalen, og fredag er kulturminister Trine Skei Grande til stede i Berlin for å åpne Norway House, et eget møtepunkt for norsk og internasjonal filmbransje, med Norsk filminstitutt som hovedansvarlig.

«Ut og stjæle hester», regissør Hans Petter Molands filmatisering av Per Pettersons roman, får verdenspremiere under Berlinfestivalen lørdag. Den er tatt ut i hovedprogrammet og er dermed med i konkurransen om Gullbjørnen, som deles ut 16. februar.

I TV-drama-delen Drama Series Days deltar fire nye norske TV-serieprosjekter, inkludert regissør Ole Giævers sci fi-prosjekt «Klone».

I programmet «Books in Berlin», der 12 bøker er tatt ut for presentasjon til potensiell filmatisering, deltar Simon Stranger med sin prisbelønte «Leksikon om lys og mørke».

Ine Maria Willman, aktuell med hovedrollen i «Sonja», er tatt ut i festivalens «Shooting Star»-presentasjon av ti skuespillertalenter.

Til barnefilm-delen Generation er «Månelyst i Flåklypa» tatt ut for visning. Liv Ullmanns debutfilm «Ung flukt» vises i programmet Berlinale Classics, den første norske filmen noensinne som er tatt ut til dette prestisjetunge klassikerprogrammet.

Berlin-festivalen markerer starten på en omfattende norsk kultursatsing mot Tyskland i 2019. Norge er fokusland på bokmessen i Frankfurt til høsten, og er også fokusland under vårens Jazzahead i Bremen, verdens største jazzmesse.

Filmfestivalen i Berlin (7.-17.Februar)

* Regnes som en av de «tre store» filmfestivalene, ved siden av Cannes og Venezia.

* I publikumsmengde er Berlin den største av alle filmfestivalene. Over 300.000 solgte billetter og nærmere 500.000 besøk på 2018-festivalen

* 18.000 akkrediterte bransjerepresentanter fra 130 land, over 3.600 akkrediterte journalister.

* 380 filmer i programmet.

* Har flere sideprogrammer: European Film Market, Berlinale Co-Production Market, Berlinale Talents, Drama Series Days for TV-drama.