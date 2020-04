De største aktørene i filmbransjen har tatt konsekvensene av koronapandemien og utsatt premierer på filmene som skulle være denne sommerens blockbustere.

Siste selskap ut var Disney og Marvel som har utsatt premieren på vårens forventede storfilm «The Black Widow», med et drøyt halvår. Filmen med Scarlett Johansson som er delvis innspilt i Norge hadde premieredato i seint april, men er blitt utsatt til november. Dette får også konsekvenser for de neste filmene i det Disney har kalt «MCU Phase 4».

Etter at fjorårets «Spider-Man: Far From Home» avsluttet den tredje fasen av disse ekstremt populære superheltenes eventyr, var planen at «The Black Widow» skulle dra i gang en ny filmserie med nye og gamle Marvel-figurer.

Ettersom disse filmene skal ha en form for historiemessig rød tråd, innebærer utsettelsen av «The Black Widow» at også de neste Marvel-filmene får seinere premiere.

Dermed deler superheltene samme skjebne som James Bond, oppfølgeren til «Top Gun» og andre filmer som skulle friste folk på kino denne våren.

Disneys storstilte filmserie om de klassiske amerikanske superheltene er kinohistoriens største økonomiske suksess.

Over en 12-årsperiode har Marvel-heltenes actionblockbustere spilt inn vanvittige 225 milliarder kroner på kino. Det har naturlig nok fått Walt Disney Studios til å satse videre med en ny plan som skal sikre superheltenes fortsatte dominans over verdens kinosaler i mange år framover.

Planen inkluderer sju nye filmer de neste to årene, i tillegg til en rekke beslektede TV-serier med karakterer fra Marvel-tegneseriene som skal erobre strømmemarkedet når disse har premiere på den nye strømmetjenesten Disney+. De sju filmene i «MCU 4» har alle fått nye datoer i premierekalenderen. Premierer på TV-seriene er helt i det blå.

Koronakarantene

Scarlett Johanssons nye actioneventyr har overtatt premieredatoen til «Eternals», et prosjekt med en rekke nye Hollywood-navn på plakaten, blant dem Salma Hayek, Angelina Jolie og Kumail Nanjiani.

Denne film nummer to i «MCU4» har dermed fått ny premieredato i november i år, og slik fortsetter endringene på kalenderen fram til «Thor»-film nummer fire, nå med kinopremieren satt til februar 2022. De planlagte TV-seriene var fortsatt under innspilling, og med alle filmsett og studioer avstengt med koronakarantene er disse stoppet inntil videre.

Det medfører at serier som «Falcon and the Winter Soldier» og ««WandaVision», som skulle være blant trekkplastrene ved lanseringen av Disneys nye strømmetjeneste verden over i år, vil komme seinere enn planlagt.

Hvorvidt koronapandemien vil påvirke den angivelig lanseringen av Disney+ i Norge i sommer, har Walt Disney Studios så langt ikke kommentert.

I tillegg til de korona-rammede prosjektene, er en rekke andre Marvel-filmer stadig under utvikling – som «Ant-Man 3», «Venom 2» og «Morbius», men disse er så langt unna realisering at de ikke er berørt av den pågående krisen.

Batman i trøbbel

Pandemien har også fått superhelt-konkurrent Warner Bros og DC Comics til å endre planene for deres filmprosjekter. Warner Bros satte punktum for spekulasjoner om at stengte kinoer ville føre til at den premiereklare «Wonder Woman 1984» ville slippes rett på nettet i mars.

Warner Bros valgte i stedet å utsette filmens juni-premiere til midten av august. Det gjenstår å se om den nye datoen er vel optimistisk, og enn så lenge er filmen oppført med «angitt premiere» på nors kino.

Warner Bros skal ha noe sånt som 27 DC-filmer på gang, mange av dem basert på klassiske superheltskikkelser fra tegneserienes gullalder. Flertallet av disse er stadig så langt unna realisering at de ikke er rammet av koronakarantenene.

Shazam! ... etter hvert

Unntaket er den nye «The Batman», som måtte avslutte innspilling etter to knappe måneder da karantetiltakene ble innført i midten av mars.

«The Batman» har planlagt premiere i juni 2021, fult av den den neste «Suicide Squad»-filmen neste sommer. Men selv om filmstudioer planlegger på lang sikt, kan selv DC-filmene med planlagt lansering langt inn i 2022 leve farlig likevel.

To prosjekter som kan bli rammet av koronatiltakene er «Shazam 2» og «Black Adam», selv om de har premiere satt til seint 2021 og tidlig 2022. Årsaken er at de egentlig skal starte innspilling alt i sommer.

I løpet av 2022 skal også «The Flash» og «Aqua-Man 2» helst være klare til premiere. Det eneste som er sikkert akkurat nå er at kinobransjen vil trenge disse heltene klare til innsats, alle som en.

Dette er nye og foreløpige premieredatoer for superhelteventyrene (med forbehold om nye endringer):

Walt Disney Studios/Marvel Studios:

«The Black Widow», 6. novemver 2020

«The Falcon and the Winter Soldier», TV-serie i august 2020

«Eternals», 12. februar 2021.

«WandaVision», TV-serie, desember 2020

«Shang-Chi: And the Legend of the Ten Rings», 7. mai 2021

«Loki», TV-serie, våren 2021

«What If...?» våren 2021

«Spider-Man 3», 26. juli 2021

«Hawkeye», TV-serie, høsten 2021

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness», 5. novemer 2021

«Thor: Love and Thunder», februar 2022

«Ant-Man 3», sent 2022

Warner Bros/DC Comics:

«Stargirl», TV-serie, vår 2020

«Wonder Woman 1984», 14. august 2020

«Green Arrow & the Canaries», TV-serie, sent 2020/tidlig 2021

«Superman and Lois», TV-serie sent 2020/tidlig 2021

«The Batman», juni 2021

«The Suicide Squad», august 2021

«Black Adam», desember 2021

«Shazam 2», april 2022

«The Flash», juli 2022

«Aqua-Man 2», desember 2022.

I rekken av DC-filmprosjekter i utvikling: «Supergirl», «Batgirl», «Green Lantern Corps». «Justice League Dark», Lobo», «Blakhawk», Gotham City Sirens», «New Gods». «Wonder Woman 3».