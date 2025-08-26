Joachim Triers nye film «Affeksjonsverdi» er med i årets Oscar-race, etter at den ble valgt til Norges kandidat til Beste internasjonale film. Nordisk Film Distribusjon

Joachim Triers nye spillefilm «Affeksjonsverdi» er valgt ut som Norges kandidat til Oscar i kategorien beste internasjonale film.

Det ble klart tirsdag da den norske Oscar-komiteen og direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt annonserte den norske kandidaten, som skal kjempe med i overkant av 80 kandidater fra hele verden om å komme gjennom nåløyet og bli en av fem nominerte til selve Oscar.

«Affeksjonsverdi» har tidligere vunnet juryens Grand Prix i Cannes og mandag var den åpningsfilm på festivalen Oslo Pix.



– Føler presset



Annonse

– Vi føler presset, sa Joachim Trier ifølge NTB etter offentliggjøringen om at filmen blir årets norske Oscar-kandidat.



– Det er en lang reise, sa Renate Reinsve om veien fram for «Affeksjonsverdi» som mulig Oscar-kandidat.



De to andre filmene på den norske Oscar-komiteens kortliste var Dag Johan Haugeruds «Drømmer», som vant Gullbjørnen under filmfestivalen i Berlin, og Tommy Gulliksens dokumentarfilm dokumentarfilm «Stoltenberg – Facing War», om Jens Stoltenbergs siste år som generalsekretær i NATO.



«Affeksjonsverdi» har norsk kinopremiere 12. september.

Annonse

Ny Oslo-film fra Trier

Den stjernespekkede filmen fra Joachim Trier handler om to søstre på Oslos vestkant og deres forhold til en fraværende far. Renate Reinsve spiller skuespilleren Nora, mens Inga Ibsdotter Lilleaas spiller historikeren Agnes. Da faren, en berømt filmskaper spilt av svenske Stellan Skarsgård, dukker opp i begravelsen til moren med en idé til en ny film han har skrevet for datteren Nora, begynner selvransakelsen rundt familiebånd, fortid, ensomhet og sorg.



Fra Joachim Triers film «Affeksjonsverdi». Her Stellan Skarsgård og Elle Fanning. Foto: Nordisk Film Distribusjon

I en større rolle finner vi også den amerikanske skuespilleren Elle Fanning, som spiller en stjerneskuespiller som ender med å ta Noras plass i farens film.

«Affeksjonsverdi» hadde verdenspremiere under filmfestivalen i Cannes i mai, og ble mottatt med hele 19 minutters stående applaus. Den var en av favorittene til selveste Gullpalmen, og endte opp med juryens Grand Prix, som regnes som andreplass i verdens største og viktigste festivalkonkurranse.

Annonse

Regissør Joachim Trier og skuespiller Renate Reinsve på rød løper før visningen av «Affeksjonsverdi» på Oslo Pix. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn/NTB

Ny Oscar-sjanse for Renate Reinsve

Priser og stor oppmerksomhet fra Cannes pleier å være en fordel i Oscar-sammenheng. Sist Trier konkurrerte om Oscar var med «Verdens verste menneske» i 2022, med Renate Reinsve i sin første hovedrolle. Også «Verdens verste menneske» hadde premiere i Cannes, og dro hjem prisen for Beste kvinnelige skuespiller til Renate Reinsve. Det ble Reinsves store internasjonale gjennombrudd som skuespiller og stilikon.

«Verdens verste menneske» endte med hele to nominasjoner til Oscar. Den ene i kategorien Beste internasjonale film, samt at det amerikanske filmakademiet som stemmer fram Oscar-nominasjonene, ga Joachim Trier og hans faste samarbeidspartner Eskil Vogt en sjanse til å vinne Beste originalmanus. «Affeksjonsverdi» vil også ha mulighet til å bli nominert i andre kategorier utover Beste internasjonale film.

16. desember offentliggjør Oscar-akademiet først den såkalt kortlisten på 15 filmer som så er med videre i kampen om de fem endelige nominasjonene. De offentliggjøres sammen med resten av Oscar-nominasjonene 22. januar 2026.

Annonse

Oscar-stauettene deles ut 15. mars 2026 i Dolby Theatre i Los Angeles.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!