AC/DC på Bjerke: Fortsatt høyspent så det holder

En gang het de største stjernene på Bjerke travbane Alm Svarten og Rex Rodney. Tirsdag var det AC/DC som stakk av med favorittseieren. En konsert som på imponerende vis feiet over 50 års rockhistorie.

Med åpningsnummeret «If You Want Blood (You've Got It)» er den australske gruppa endelig i gang igjen i Norge, etter ti års fravær. – Vi skal gjøre det samme som sist. Spille rock and roll og ha det gøy, sier Brian Johnson til å begynne med. Så la det bli rock: