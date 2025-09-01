«A Little Night Music»: Forviklinger i valsetakt
Nationaltheatrets «A Little Night Music» byr på en helaften med svik, svir og romantisk gøy på landet. Men tragedien er aldri langt unna.
Stephen Sondheims «A Little Night Music» er Nationaltheatrets musikalsatsning denne høsten. Her Lena Kristin Ellingsen (til venstre), Kåre Conradi og Mari Maurstad.
Foto: Lars Opstad
Teater
Når verden er som mørkest, kan det være godt med noen
timers harmløs avkobling. Med oppsetningen av
Stephen Sondheims «A Little Night Music» byr Nationaltheatret på akkurat det, et
drops av en musikalfarse i valsetakt som ikke har en eneste referanse til en verden som går
av skaftet. Om man da ser bort fra kjærlighetens og begjærets evige virvar.
Nationaltheatret fikk en overraskende suksess med lystspillet «Karusell», og nå satser de på nok en farse, denne gangen en av de klassiske musikalene og med flere av de samme skuespillerne på scenen. I «A Little Night Music»
er handling og persongalleri hentet fra Ingmar Bergmans komedie «Sommernattens
smil», som igjen var inspirert av Shakespeares «En midtsommernattsdrøm». Ikke så
mye en ren forviklingsfarse, som en mer sammensatt psykologisk komedie om livsfaser, om løgner og kompromisser, også i kunsten, og om å åpne øynene for den
rette.