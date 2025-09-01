«A Little Night Music»: Forviklinger i valsetakt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når verden er som mørkest, kan det være godt med noen timers harmløs avkobling. Med oppsetningen av Stephen Sondheims «A Little Night Music» byr Nationaltheatret på akkurat det, et drops av en musikalfarse i valsetakt som ikke har en eneste referanse til en verden som går av skaftet. Om man da ser bort fra kjærlighetens og begjærets evige virvar.

Nationaltheatret fikk en overraskende suksess med lystspillet «Karusell», og nå satser de på nok en farse, denne gangen en av de klassiske musikalene og med flere av de samme skuespillerne på scenen. I «A Little Night Music» er handling og persongalleri hentet fra Ingmar Bergmans komedie «Sommernattens smil», som igjen var inspirert av Shakespeares «En midtsommernattsdrøm». Ikke så mye en ren forviklingsfarse, som en mer sammensatt psykologisk komedie om livsfaser, om løgner og kompromisser, også i kunsten, og om å åpne øynene for den rette.