Om guttejenter, stolthet og fordommer

TEATER

«Guttejente»

Av Maiken Schjøll Frisch

Regi: Maiken Schjøll Frisch

Musikk: Tora Dahle Aagård

Salt - Art & Music

Nå feires Pride landet over, med Oslo Pride og Pride-paraden i slutten av måneden som de største enkeltarrangementene. Men det vil også henge en skygge over det som skal være en feiring av friheten. Det har gått tre år siden terrorhandlingen rettet mot det skeive miljøet og utestedene rundt baren London Pub midt i sentrum av Oslo natten før paraden.

Det målrettede angrepet ble en påminnelse om hvor langt ekstremister er villige til å gå i sitt hat, og for å skremme og med vold hindre mennesker fra å være og elske hvem man vil. Pride handler om grunnleggende menneskerettigheter, om respekt og fellesskap. Framfor alt trygghet. Verdier som ikke kan tas for gitt, feiring eller ikke. Det er blant annet det dramatiker og skuespiller Maiken Schjøll Frischs teatermonolog «Guttejente» handler om.

Samtidig er det hennes personlige historie om å vokse opp som «guttejente», om forholdet til egen kropp, om å komme ut av skapet, finne sitt fellesskap, rettighetskamp, utenforskap og det gå hånd i hånd med kjæresten over et fotgjengerfelt, men slippe hender rett før fordi man frykter at en homofob skal få øye på dem og meie dem ned.

Maiken Schjøll Frisch forteller sin egen historie som skeiv i «Guttejente» på Salt i Oslo. (Mimsy Møller)

Det handler om miljøer av heterofile og – i Schjøll Frischs fortelling – kristenkonservatives trangsyn, om debatten rundt Pride-flagg på skoler og andre offentlige bygg, om (mangelen på) informasjon rundt homoseksualitetens historie, og om det stadig mer påtrengende mantraet fra mot-aktivister om at skeive gjør for mye ut av seg, særlig nå rundt Pride, og at det blir stadig flere homofile og transpersoner.

Opp mot Pride i fjor, og med den tilspissede debatten i kjølvannet av 25. juni-masseskytingen, skrev Schjøll Frisch et debattinnlegg hvor hun lekte med følgende tanke: hva om det var omvendt? At det var omtrent fem prosent heterofile i verden, mens resten var skeive. «På gata, på restaurant og i butikkene var det bare glitter og regnbuefarger. Homser, lesber og transpersoner så langt øyet kunne seg (…) Hadde du følt deg litt alene?», spurte hun retorisk.

«Guttejente» er nettopp en kombinasjon av å – for å bruke et av hennes egne uttrykk - «sette skapet på plass», og eget liv og erfaringsgrunnlag. Hun gjør det med humor, poengterte verbale svingslag og en oppvisning i det fysiske teatrets iboende presisjon med utgangspunkt i tradisjonen hun studerte ved den franske skolen grunnlagt av Jacques Lecoq.

Tilskuerne på Salt heier henne fram, og det er liten tvil om at hun har et «hjemmepublikum» som kjenner alt det hun beskriver fra egne opplevelser, tanker og følelser.

Det er nøyaktig tre år siden de første forestillingene av Maiken Schjøll Frischs teaterstykke «Varm melk med honning», med Schjøll Frisch og Vilde Moberg på scenen. Det var en varm, viktig og underholdende teaterforestilling om forelskelse og å være skeiv både på et personlig plan og i lys av hvordan omgivelsene oppfatter det å være skeiv. Også «Varm melk med honning» hadde premiere på Salt, og har siden blitt spilt på scener landet over, de store institusjonsteatrene inkludert.

«Varm melk med honning» var dessuten en av de første norske teaterforestillingene om kjærlighet mellom jenter. Det har på ingen måte vrimlet av etterfølgere mellom den og monologen «Guttejente». Måten Schjøll Frisch bruker teaterets virkemidler iblandet standup gjør denne oppfølgende monologen både bred, hardtslående og øm.

Maiken Schjøll Frisch i «Guttejente» på Salt i Oslo. (Mimsy Møller)

«Guttejente» tar opp i seg mange av det samme temaene, men i større grad fra dramatikerens egen synsvinkler, politiske som personlige. Ofte med humor. En som får «gjennomgå» er kjæresten. Hun er trønder. Og hun er musikeren, gitaristen og komponisten Tora Dahle Aagård, som har laget originalmusikken til «Guttejente». Hun gir helheten et fint musikalsk skjær med mye blått i seg, og mye kledelig kraft.

Maiken Schjøll Frisch entrer scenen på Salt kledd i en annen ende av skalaen, i en rosablomstret sommerkjole. Her er vi rett tilbake i barndom og oppvekst, da det var plent umulig for henne å gå i kjoler, da hun lekte med bilbaner og ikke dukker, bortsett fra å maltraktere den ene Barbie-dukken hun hadde. Det eneste vi i publikum antar er ganske sikkert fra det utgangspunktet, er at kjolen skal bort lenge før forestillingen er over.

Men før det sverger hun til naturen hvor kjønn med den største naturlighet kan være flytende, men også til Sapfo, poeten som levde på øya Lesbos om lag 600 år før vår tidsregning og som er regnet som den første som festet lesbisk kjærlighet til papyrusrullene.

Sapfo er det første av flere forbilder Schjøll Frisch skal hylle i løpet av forestillingen. Alle er de rettighetsforkjempere, og blant dem selvsagt norske Kim Friele, men også sentrale stemmer og foregangspersoner som amerikanske Marsha P. Johnson, som var drag queen, aktivist, transperson og sentral i Stonewall-opprøret i New York i 1969.

Schjøll Frisch bruker personlige minner, samtaler med moren framlagt med humor og diplomatisk overdrivelse, litteratur, filosofi og historien knyttet til LHBT-miljøene. Tanker rundt det å vokse opp gir henne påskudd til å drøfte kropp og det å oppdage at det ikke er guttene på skolen eller i boybandet som ga henne sommerfugler i magen. Der og da full krise, det også.

I en lengre passasje vrenger hun av seg kjolen på samme måte som gutter vrenger av seg t-skjorta, og står med bar overkropp og legger ut om egen pubertet og «kroppen min» med humor, inderlighet og selvironi. Og store porsjoner mot. Når hun skal si noe alvorlig, dekker hun seg til med armene. Symbolikken blir flertydig, men ikke til å ta feil av. Det ligger et stort alvor under det hun sier, og en like stor sårbarhet.

Maiken Schjøll Frisch starter «Guttejente» på Salt i Oslo i kjole. Det skal ikke vare. (Mimsy Møller)

I en annen sekvens i monologen returnerer hun til det tematiske utgangspunktet, til Pride, til dem som mener at de skeive tar for mye plass og gjør for mye utav seg, og debatterer blant annet med den fiktive Silje fra Heggedal utenfor Asker. I Siljes skikkelse ramser skuespilleren opp fordommer, talltull og usannheter som pleier å danne rammen for diskusjoner som gjerne åpner med «jeg har ikke noe imot homofile, men…».

Maiken Schjøll Frischs «Guttejente» slår kanskje ikke inn vesentlige nye dører, verken samfunnspolitisk eller når det gjelder mytene, beskrivelsene eller det emosjonelle avtrykket som ligger i de skeives historie. Gjennom hyllesten av Kim Friele kommer hun inn på opphevelsen av straffelovens paragraf 213, som fram til 1972 gjorde seksuell omgang mellom menn lovstridig. Hun er indirekte innom debatten rundt kjønnsinkongruens, men snarere gjennom hva hun velger bort enn det hun tar inn i monologen, presiserer hun at dette er hennes egen fortelling. Ikke den som skal favne alle personer innen LGBTQIA+ gruppene som regnbueflagget vaier over.

Den kan ses som et apropos til Pride, men den virkelige verdien i «Guttejente» ligger ikke i symbolfarger, strass og paljetter. Den finnes i vissheten om at når flaggene pakkes bort, vil hverdagen, uroen og utryggheten i polarisert verden være akkurat den samme som før.