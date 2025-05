Trollmenn ved tangentene på vei til Norge

De er blant de fremste symbolene på et fenomen i musikken: De fingernemme, godt skolerte tangentspillerne som står midt i et kontorlandskap av tangentbrett, gjerne med paneler fulle av knotter og knapper som de kan manipulere tonene sine med. På 70-tallet var Rick Wakeman og Jean-Michel Jarre blant de største navnene i dette spillet. At konsertene deres er utsolgt 50 år etter viser at de fortsatt har et stort og entusiastisk publikum, og at musikken er kvalifisert som «tidløs».

Først kommer Rick Wakeman til Sentrum Scene 6. juni. En pianist som begynte å studere klassisk musikk, men fort ble mer opptatt av å spille enn å studere. Wakeman ble studiomusiker, og bidro på platene til en rekke sentrale artister. Blant hans mest kjente pianotriller, sånne som alle har hørt, er «Morning Has Broken» med Cat Stevens og «Life On Mars» med David Bowie. Men også de mystiske mellotron-tonene på Bowies gjennombrudd «Space Oddity» var det Wakeman som besørget.

Rick Wakeman var en stund medlem i folkrockgruppa Strawbs, og satte sitt preg på albumet «A Collection Of Antiques And Curious». Han fikk til og med et eget fem minutter langt solonummer, der han viste alt han kunne få til med et piano. Senere i 1971 fikk han tilbud om fast plass fra to band: Fra David Bowie som satte sammen gruppa som skulle bli kjent som Spiders From Mars, og fra progrockgruppa Yes. Han valgte de siste.

Rick Wakeman ble med i Yes under innspillingen av albumet «Fragile» i 1971 Han satte umiddelbart sitt preg på denne, og på oppfølgeren «Close To The Edge», som hører til blant sjangerens største klassikere. Wakeman mistet derimot interessen da gruppa kom med dobbeltalbumet «Tales From Topographic Oceans» i 1973. Det fortelles at tangentspilleren under en konsert bestilte indisk takeaway under et av partiene han syntes ble for langsommelig. Han sa takk for seg etterpå, men har siden gått inn og ut av Yes med ujevne mellomrom.

Rick Wakeman, her med Yes i Oslo Spektrum i 2004. (Stein Marienborg/Foto: Stein Marienborg, Dagsavis)

De flinkeste tangentspillerne ble like høyt verdsatt som sangerne og gitaristene – Keith Emerson (ELP), Jon Lord (Deep Purple), Richard Wright (Pink Floyd) og Tony Banks (Genesis). Det var like tøft å spille lufttangenter som luftgitar. Men Wakeman hadde større ambisjoner enn gruppearbeidet. Soloalbumet «The Six Wives Of Henry VIII» fra 1973 inneholdt en instrumentallåt tilegnet hver av konene til den beryktede engelske kongen Henrik den åttende. Dette er underholdende musikk, fullt av Wakemans musikalitet og spesielle innfall, både på gammeldagse piano og moderne synthesizere. Også med en viss porsjon humor. Vi visste ikke om Wakemans fortid som studiomusiker den gangen, men i ettertid er det moro å høre at komposisjonen «Catherine Howard» er basert på introen hans til «Morning Has Broken».

Wakeman hadde enda større planer enn dette. «Journey to The Centre Of The Earth» (1974) var et storverk basert på Jules Vernes eventyrlige roman «Reisen til jordens indre». Det var nå Wakeman begynte å bli et symbol på progrockens mest ekstravagante ideer – på godt og vondt. Dette toppet seg året etter med enda en «rockopera»: «The Myths And Legends Of King Arthur And The Knights Of The Round Table». Urframførelsen på Wembley Arena toppet seg med at Wakeman benyttet anledningen til å la kunstløpere sirkle rundt musikerne. Den store hallen allerede var klargjort for et isshow. Var det vanlig at de gikk på skøyer i kong Arthurs tid? Var det tilfeldig at dette skjedde samtidig med Arthur-fabuleringene i «Monty Python And The The Holy Grail»? Kanskje ikke, men Wakeman har alltid hatt humoristisk sans.

På tross av de høye ambisjonene har Rick Wakeman aldri gått av veien for å vise andre sider av seg selv. I en minneverdig artikkel i New Musical Express i 1974, mens stjernestatusen var på sitt største, stilte han opp som ekspert i en guide til «øl fra hele verden», og smakte på 27 sorter i løpet av en kveld. Ifølge reportasjen hadde han tatt en frikveld fra studio, der han jobbet med tonesettinger av William Shakespeares samlede verker. Monty Pythons humor hadde i alle fall nådd New Musical Express! Wakeman har alltid hatt stor underholdningsverdi, blant annet som deltaker i TV-serien «Grumpy Old Men», «Gretne gamle gubber», der han sammen med en rekke andre likesinnede jevnaldrende luftet sine irritasjoner over omverdenen.

Rick Wakeman spiller alene på Sentrum Scene. Det blir neppe kunstløp også. Det ser ut som om han byr på et rikt utvalg av sine største suksesser, med utdrag fra de tre første soloalbumene, en egen Yes-suite, og noen av hitlåtene han var med på med andre artister. Den nevnte sansen for humor kan vel også få fram noen gode historier fra hans 56 år lange karriere.

Rick Wakemans sentrale posisjon i rocken forskjøv seg litt da de største kunstneriske utskeielsene ble ansett for å være mindre attraktive i andre halvdel av 70-tallet. Paradoksalt nok var det da Jean-Michel Jarre slo gjennom. Også Jarre begynte å studere klassisk musikk, men ble fort opptatt av de nye elektroniske mulighetene. Hans album «Oxygene» ble et formidabelt gjennombrudd for ham i 1977, mens det ellers var disco og punk som sloss om oppmerksomheten. Kanskje var det nettopp derfor, siden det alltid vil være et stort publikum som distanserer seg fra den mest fysiske, utagerende musikken.

Jean Michel Jarre Jean Michel Jarre fordyper seg i elektronikken, her på en konsert i Sveits i 2008. (EDDY RISCH/AP)





Jarre ble aldri en kritikerfavoritt. «En truddeluttmaker med avansert utstyr i ryggen», beskrev Tore Neset ham som i Puls i 1979. Franskmannen nådde ikke helt opp i kjølvannet av tyske likesinnede som Tangerine Dream og Kraftwerk, eller den greske pioneren Vangelis. Han minnet mer om japanske Tomita, som moderniserte klassisk musikk på albumet «Snowflakes Are Dancing». Men Tomita spilte musikk av Claude Debussy. Jarre hadde komponert musikken sin selv. Han slo de nevnte konkurrentene ned i støvlene kommersielt. På samme måte som Mike Oldfield med «Tubular Bells« har han senere laget to nye album med variasjoner over «Oxygene».

Jeg synes ikke det er like kjedelig å høre på «Oxygene» i dag som den gangen. Den har en gjennomgående besnærende stemning og er fengende melodisterk. Jarre fortsatte å lage nye album, ikke overdrevet ofte, men hvis noen mistenker meg for ikke å ha hørt veldig godt etter når disse kom er jeg redd for å måtte gi dem rett.

Jarre har sine beundrere likevel, som ble med ham på albumene «Electronica 1» og «Electronica 2». Det første med Moby, Pete Townshend, Edgar Froese (fra Tangerine Dream), Vince Clarke, Massive Attack, Laurie Anderson og John Carpenter. Det andre hadde bidrag fra Pet Shop Boys, The Orb, Cyndi Lauper, Julia Holter, Primal Scream og flere andre.





EGYPT-Y2K-JARRE Jean-Michel Jarre liker spektakulære konsertarenaer. Her ved pyramidene i Giza i 1999. Grefsenkollen neste! (MARWAN NAAMANI/AFP)





Man kan likevel få et inntrykk av at Jean-Michel Jarre har prioritert konsertvirksomheten foran komponering og studioarbeid. Han ble den første vestlige musikeren som spilte i Kina etter Mao. Han har opptrådt ved Giza-pyramidene i Egypt, ved Eiffeltårnet, på Akershus festning og i Oslo Konserthus. Ingen steder for store, (nesten) ingen for små. Både på historiske arenaer, ikoniske plasser og ved markeringer av nye teknologiske framstøt.

En opptreden i Moskva i 1997 skal ha trukket tre og en halv millioner mennesker, som fikk se Jarre linke seg opp til romstasjonen MIR. Vi er generelt skeptiske til publikumstall fra gratiskonserter, men at det var flere der enn det er plass til på Grefsenkollen 14. juni kan vi ta for gitt. Når han nå kommer til dette bratte amfiet, med sin splendide utsikt over hovedstaden og fjorden utenfor, får folk kanskje se det mest spektakulære sceneshowet som har vært presentert i Nordmarka.