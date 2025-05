Til å gå seg vill i

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Levina Storåkern

«Månadsvill»

Det er innenfor folkemusikken det skjer om dagen. Det er herfra albumet «Månadsvill» på et vis har oppstått, som et helhetsverk hvor uutgrunnelige lydtepper hekles sammen med poesi, folkemusikk, samtidskomposisjoner, sang og resitering av artistens egne dikt. De er nære, bildesterke og likevel fascinerende, på en nesten enkel og stillfaren måte.

Innimellom ligger det også en uro inne i skyggende, andre steder en sorg, en trang til å gjemme seg, samt følelser og egenskaper som ikke er ubetinget oppløftende. Men det finnes også drømmer og fantasier oppløst i en skiftende virkelighet. Kort sagt kan man vel si at «Månadsvill» er dypt menneskelig, en lydlig diktsamling rammet inn i musikkens sterke egenart som ikke skygger unna det vanskelige og viljeløse. Det er med på å gjøre den til en musikkutgivelse ulikt det meste.

Levina Storåkern er en svensk felespiller, kunstner, poet, forfatter og artist. Bosatt i Norge har mange stiftet kjennskap med henne gjennom trioen Ævestaden og i senere tid også folkbandet Diket. Hun har bidratt på en rekke prosjekter sammen med andre, men «Månadsvill» er en soloplate som oppsummerer kunstnerskapet hennes med kompromissløs bruk av virkemidler og sjangeroverskridelser.

Nye låter: Hillari begynner på nytt og Ramón knytter slipset

Singelen «Som en snäcka» (som en snegle) er den mest tilgjengelige rent melodisk, og da den kom antydet den litt om substansen på verket som nå foreligger: «Smärta ska få mig att rulla ihop/omsluta mig själv som en snäcka/Så blir jag hård, stel, staty.»

Levina Storåkern. (Eirik Havnes /Eirik Havnes)

Tittelen på albumet er på samme vis en villfarelse og en følelse av å være et annet sted som fint sammenfattes i musikken. Den er en avledning av ord som døgnvill, ut fra en episode hvor Storåkern visstnok trodde at det var april selv om det vitterlig var november. Med lydmalende feltopptak fra både natur og mer konkrete abstraksjoner blant bestanddelene, skaper hun fascinerende, usigelig vakre og samtidig dirrende øyeblikk der ord, lyd og musikk går opp i en større enhet. Et utdrag som dette kan antyde stemningen:

«Mitt hjärta slår för hårt och jag vill

lägga ansiktet i någons knä. Men jag

har det under kontroll så som man

har långvarig sorg under kontroll. Det

är en sorg, men jag vet inte vad det

är jag sörjer.»

I Norge har Levina Storåkern tatt bachelorgrad i utøvende folkemusikk (fele) ved Norges musikkhøgskole med fele, og master i utøvende musikk med fokus på låtskriving. For diktverket «Fantasier I - X» fikk hun talentstipend, og det er disse tekstene som nå danner utgangspunktet for de vokale passasjene på «Månadsvill». Unntaket er et utdrag fra Ola Juléns diktverk «Orissa» på låten med samme tittel.

Levina Storåkern. (Eirik Havnes /Eirik Havnes)

Med nærhet, hvisking, nynning og nydelige sangsekvenser finner ordene feste i musikken, Storåkerns egne komposisjoner, til dels med forelegg fra den nordiske folkemusikken, som framføres med fele, hardingfele, langeleik, tramporgel og kraviklyre av henne selv, for å nevne noe. Samt med innslag fra gjester som Johan Lindvall og Bugge Wesseltoft, som også har produsert platen sammen med Storåkern selv, Hans Olav Settem og Marit Othilie Thorvik.

«Månadsvill» roper ikke like høyt eller feststemt som mye av det andre Levina Storåkern er delaktig i, som Ævestaden, Kanaan-samarbeidet de har og hennes eget band Diket. Men som all musikk og tekst man med glede går seg vill i, vil «Månadsvill» komme til dem som fortjener det.