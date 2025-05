Nye låter: Hillari begynner på nytt og Ramón knytter slipset

Hillari med full «Control»

Det er fastslått flere ganger at Hillari er blant de største talentene vi har her hjemme innenfor internasjonal soul og RnB. Inntrykket svekkes på ingen måte med EP-en «New Beginnings», som ganske riktig henter tittel fra sporet som ble utgitt for et drøyt år siden, og som markerte et ørlite musikalsk skifte for Hillari Alison Conlu. Hun utfordret seg selv på andre måter enn tidligere, på både denne låten og singlene som fulgte. Nå kulminerer denne perioden med en 7-spors EP, hvorav tre låter er helt nye. «Control» er den nye nøkkellåten, skrevet «midt i en periode hvor livet mitt føltes som det var i ferd med å rakne (…) Jeg lærte at det å miste kontrollen ikke nødvendigvis betyr slutten». Hillari har åpenbart gjenvunnet kontrollen, og «Control», altså låten, er en lett, rytmisk og samtidig kompleks sak om å være i overtenkningens vold, med mange fine akustiske detaljer, kule basslinjer og sløye harmonier.

Hillari: «New Beginnings».

De to andre helt nye låtene på EP-en er begge i det roligere hjørnet, inderlige og sjelfulle slik mange av Hillaris tidligere sanger også kan være. «In My Mind» følger noe av den samme tematikken som på «Control», og er en stemmefest av en honningmarinert duett med amerikanske Zacari (fra Kendrick Lamars «Damn»). Åpningslåten «Oh Lord» er på sin side nærmest en hymne som får vokal drahjelp fra den ghanesisk-canadiske gospelstjernen Ryan Ofei, fra korsensasjonen Maverick City Music. Innimellom disse finner vi allerede utgitte låter som «Breakings Hearts» og det strålende tittelkuttet som sammen med «Control» utgjør EP-ens høydepunkt.

Nom De Guerre mot Øya

Duoen er det nye bandet. Her er nok en konstellasjon som får det beste ut av tosomheten, Ole Petter Ålgård og Vuyo med sin fascinerende rigg av house og hip hop. Førstnevnte deler bestemt ut de harde, mørke og fete elektroniske rytmene som skaper et dansbart, house-relatert og kreativt villnis, men rapperen Vuyo – best kjent fra The Giddy Gang – blir den lett sløye stemmen i Nom De Guerre. Det er som om de remikser seg selv underveis. Det som starter som en låt med en gitt retning, ender i et slags bevisst kollaps med samples av koringen og stemmebrokkene og klubbkaoset som piskes inn i låten.

Nom De Guerre: «Feel»

Ole Vuyo Småge med bakgrunn fra Sør-Afrika, nærmest freestyler over det hele, og produksjonen dyrker med intrikat innlevelse hans melodiøse, likevel kompromissløse rapstil. «Feel» følger perfekt opp EP-en «Mario Dante» som kom i fjor, som inneholdt gode enkeltspor som «Ridiculous» og innkasserte dem en Spellemann-nominasjon. Den nye låten har en litt annen kompleksitet, men kryper snart under huden på lytteren som en øreorm med fascinerende detaljer og sammensmeltende grooves. Som skapt for den norske sommernatta som aldri helt blir lys, og selvsagt med stø kurs mot blant annet Moldejazz og Øyafestivalen.

Sigrun Loe Sparboe med ordning og reda

Sigrun Loe Sparboe er en artist som har bygget stein på stein i mange år, og har etter hvert fått lønn for både tålmodighet og mye musikk. Artisten fra Harstad ga i fjor ut sitt femte album for voksne, «Blåskjær», som fikk god oppmerksomhet og radiospilling i tillegg til turné. Når vi sier «for voksne», handler det om at Sparboe også har jobbet fram flere prosjekter for barn, og ga så sent som i vinter ut barneplata «Papirfly & flaskepost». Hun slår seg heldigvis ikke til ro med det. «Etikett (igjen og igjen)» er en ny singel som handler om noe sikkert mange vil dra kjensel på, om denne personen som kommer og går i livet og som man ikke alltid vet hvor man skal plassere.

Sigrun Loe Sparboe: «Etikett (igjen og igjen)»

I likhet med mange av de fineste sangene til Sparboe har også den nye et blåskjær over seg, slik forrige album til og med satte ord på. Siden dette på et vis dessuten er en relasjonssang forkledd som en ordning & reda-oppskrift, så kan vi vel trygt plassere selve låten også. Det får bli i seksjonen for visepop, og denne gangen i det hjørnet som popen trives best i. «Etikett (igjen og igjen)» har et lett og smittende refreng med Sparboes nære, lyse og personlige vokal. Kall det gjerne hverdagslyrikk, selvsagt på dialekt. Akkompagnement og arrangement med organiske instrumenter og Mattias Krohn Nielsens lette gitarstrøk støtter opp under en innsmigrende helhet. Denne er som skapt for det man kan kalle «voksenradio» med bredt nedslagsfelt, og om du lurte, ja, Sigrun Loe Sparboe er i familie med Kirsti Sparboe, nærmere bestemt niese.

Fortsatt fort med Edge

Fortrockens vugge sto i Trondheim, men selv fortrockbandet Edge hadde forbilder. Det er svært sannsynlig at kollegaene Subway Suck fra samme by var blant dem. Året etter at Edge ble dannet i 1976, ga Subway Suck med Dag Ingebrigtsen i front ut singelen «NRK/Æ spyr». Den er blitt kalt Norges første punksingel, og ble forbudt omtrent før den nådde gata og dermed herostratisk berømt også for låten «I Sold My Ass For Rock’n’roll». Det skulle gå to år til før Edge fikk ut sin debut, «Fortrock», da som et av to låtbidrag på Trondheim-samleren «7000 Riff».

Edge: «Solgt rævva mi for råkkenråll»

Nå har Edge, bestående av originalbesetningen Ask Brantenberg Cold, Jan Swensson og Diesel Dahl (med venner, originaltrommis Ola By Rise blant dem) spilt inn «I Sold My Ass For Rock’n’roll» på trøndersk, og denne blir neppe forbudt. Originalen sorterer under punkrock, men som også nyinnspillingen viser er dette vel så mye vital hardrock som lener seg mot tidlig metal. Trioen gjør på igjen måte skam på originalen. Det går fort, det er breialt og sjangerstødig og en hyllest til både en låt og en kultur. Erlend Antonsen, Subway Sucks trommeslager fra den gang da, er med denne gangen også, på kubjeller. Det fysiske vinylopplaget er riktignok ikke mange ganger større enn Subway Sucks 7-tommer, som det skal eksistere ca. 25 eksemplarer av, og følgelig er blant de dyreste samleobjektene av arten som finnes om du greier å spore opp et. I god sosialdemokratisk stil ligger nylefsa til fri nytelse på strømmerne, og kan bli et riktig så bra følge inn i sommeren. Dahls-boksen må du kjøpe ved siden av.

Wold Wiggen fra Årvoll

Det norske visemiljøet er i kraftig ekspansjon, med flere virkelig gode og unge talenter som er i ferd med å utfordre og berike det bestående. Wold Wiggen er et nytt skudd på stammen, et villskudd kanskje, en podet abstraksjon av en duo som verken tar seg selv eller det de synger om høytidelig. Ikke dermed sagt at de tar lett på noe som helst. Noen fikk med seg den selvutgitte debutskiva «Wrangforestillinger» som kom i fjor, og blant dem var Jansen Records, som nå utgir EP-en «De fire neste». Vi kan jo ta tittelen bokstavelig og slå fast at ja, her er de fire neste sangene til barndomsvennene Erling Wold og Erlend Wiggen Bliksrud fra Årvoll i Oslo, som har vanket rundt Hersleb visekollektiv og beskrives som «Knutsen og Ludvigsen fusjonert med Simon & Garfunkel». Førstnevnte er ingen dårlig referanse, og det har både med steinansikthumoren og tilløpene til frodig historiefortelling i tekstene å gjøre. Og gjennom fraseringer og stemmeleier. De synger vakkert i harmoni, med patos og selvbevissthet rundt stilen, som er en slags blanding av Aki Kaurismäki og Wam og Vennerød. Men det er utenpå, og det er når de dyrker originaliteten fullt ut at de er på sitt beste.

Wold Wiggen: «De fire neste».

Av de fire låtene er for eksempel «Da jeg våknet opp i morges» en sang om å våkne og bli anholdt av ridende menn og dratt med til en ublid skjebne. Underveis til det som skal ende i et kafka’sk rettslokale, kommer resignasjonen etter et lassokast: «Og jeg forkastet teorien min om at dette kun dreide seg om en inkasso». Selv spiller de gitar og synger. I det fire mann store bandet er fiolinen til Gustav Rørmark essensiell for uttrykket som drar dem i retning tidvis drømmende folk, særlig når William Foreman på «Sleng alt i peisen» trekker fram pedal steel i tillegg til piano og synt. Herfra er forresten tekstlinjen « … alle bøkene i hylla/det er de som har skylda/om jeg leker deilig eller smart/og jeg skal nok lese en snart», er ganske betegnende. Thomas Antonio Debelian spiller perkusjon mens bassist og gammel skolekamerat av Erlend og Erling, Elias Fløtre Løstegaard, slår sikring rundt det vindskeive med bassen og produserer med stø hånd. For øvrig klare for høstens Bylarm.

Gundelach med ny låt

Det har vært litt stille fra Kai Gundelach siden utgivelsen av 2022-albumet «Shapeshifter», utgitt under hans eget artistnavn Gundelach. Så på bare noen uker nå har han rukket å utgi låt med et nytt annonsert bandprosjekt, Alle mine hunder, som han har startet sammen med studiotjommi Lars Vaular. Og så kommer låten «In Front Of You», utgitt under Gundelach-vignetten. Oslo-artisten er en aldri så liten størrelse innen norsk elektronika, med hele tre Spellemann-nominasjoner, og den nye låten er på alle vis en lovende og med tanke på forrige plate kanskje noe uventet fortsettelse fram mot ny EP i løpet av sommeren – og konsert på Øyafestivalen.

Gundelach: «In Front Of You».

«In Front Of You» er en vakker, drømmende og litt lummer låt med Gundelachs autotune-skjerpede falsettvokal som iørefallende detalj i et rolig og organisk landskap som skaper både ambiente og meditative impulser og assosiasjoner. Her er ingen store fakter, ingen brå bevegelser eller utstrakt eksperimentering, om man da ser bort fra vokalen som representerer noe annet enn han har drevet med tidligere. Den gir produksjonen et mer eterisk uttrykk, samtidig som den er nær og søkende. Den er hovedsakelig synthbasert og skal være innspilt i et nedlagt fiskevær i Lofoten.

Ramón med skjorte og slips

Noen ganger skal det ikke mer til enn en bagatell. For sammenligner man tematikken i låtene på Ramóns debutalbum «Torres tivoli» som kom i fjor, er den nye låten nærmest for en bagatell å regne. Det er kort fortalt en historie om å slutte med snus, begynne å spise balansert, kle seg pent med skjorte og slips og håpe at «du syns jeg er pen i kveld». Produksjonsmessig er den også en tempoøkning til Ramón å være, en litt sta popsang som i teksten leker med forestillinger og som har et driv som bør slå godt an på strandpartyene til sommeren, i hvert fall i de bedre kledde kretsene.

Ramón: «Skjorte og slips»

Ramón Torres Andresen fra Ski hadde et formidabelt fjorår. Han ga ut «Torres tivoli», ble kåret til Årets artist under P3 Gull og fylte Oslo Spektrum med en konsert som vi her i avisen mente bekreftet at Ramón har «en helt egen evne til å bevege de store massene fra sitt personlige ståsted». I selve teksten «Skjorte og slips» tar han kanskje ikke mål av seg å bevege mer enn én, men det kan godt hende mange flere synger og danser med i det casual kledde refrenget. Teksten har humor, men samtidig den litt såre melankolien som mange av Ramóns sanger har. I ønsket om å bli sett ligger det nok et snev av alvor selv bak den enkleste slipsknute.

