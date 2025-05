Som leser får man lyst til å riste hovedpersonen skikkelig

---

ROMAN

Anne Oterholm

«Avdrift»

Gyldendal

---

Vårens roman fra Anne Oterholm er den seneste boka i et nå 30 år langt forfatterskap som åpnet med romanen «Ikke noe annet enn det du vil» i 1995. Oterholm har fått priser og mye oppmerksomhet for sin originalitet, og sin evne til kompromissløst å holde seg til denne lavmælte, ofte gnagende stilen som ubønnhørlig avdekker og avslører. Slik hun også gjorde det så elegant i sin forrige roman, «Livslyst» fra 2018. Det er derfor med forventning ellevte roman åpnes. Der hun nok en gang har valgt seg en utfordrende form.

I «Avdrift» er handlingen en eneste lang, flytende «stream of consciousness». Mannen i senga heter Steve. Stedet er byen Austin i Texas. Det er en dobbeltseng han ligger i, og han får ikke sove. Han lider av jetlag etter nylig å ha kommet tilbake fra en ferie i Norge, mener han. Hjemlandet der han er døpt Ståle, og der han for noen år siden fortsatt hadde en mor i live.

Bibelsitater

Ganske snart blir det avslørt at hans kone gjennom et langt ekteskap, har forlatt ham. Denne Amelia som en gang var både vakker, elegant og attråverdig. Og som alltid har delt dobbeltsenga med ham. Nå skal han endelig slippe alle smulene i senga, der hun alltid har pleid å spise frokost. Heller ikke lytter hun til hva han sier, ja, hun kan erte på seg en stein, tenker Steve. Mye tyder på at søvnløsheten til Steve ikke bare skyldes en lang flyreise.

Anne Oterholm: «Avdrift» (Gyldendal/gnf)

Heldigvis har han en datter som forstår ham, Gail, en pappajente. Den eldste datteren derimot, Tracey, er bare opptatt av å lese i Bibelen, og kommer med bibelsitater til enhver anledning og ethvert familieselskap. Men nå venter hun sitt første barn og har flyttet med ektemannen til Atlanta. Et helt familiedrama brettes ut for leseren gjennom de kvernende tankene i Steves hode. Det dreier seg om nære relasjoner, som det ofte gjør i Anne Oterholms romaner. Ofte er de ikke så nære som dem det handler om kunne ønske.

Les også: Jonas Gahr Støre er blitt dikt

Steve er en gjenkjennelig Oterholm-figur

Anne Oterholm viser seg som en mester i bruk av ufiltrerte tankestrømmer der følelsene kan dryppe ut i små porsjoner. Steve framstår ganske snart som både selvrettferdig og selvfornøyd, og etter hvert som litt ynkelig. Som leser får man lyst til å riste ham skikkelig. Steve er på mange måter en gjenkjennelig Oterholm-figur. Ikke særlig sympatisk, tidvis ganske smålig, gjerrig og til og med hevngjerrig. Og nettopp derfor fascinerende, i kraft av denne «alminneligheten», og de tidvis banale overveielsene og refleksjonene.

Forfatter Anne Oterholm. (Tore Meek/NTB)

Selvinnsikten til Steve er ikke imponerende. Særlig forholdet til datteren Gail, som mer og mer ligner en type forelskelse, utarter til det pinlige. Det er jo han som er hennes nærmeste. Mens alt tyder på at hun egentlig har mest kontakt med moren Amelia. Hun som har forlatt denne prektige ektemannen. Han som har bygget seg en stor formue og blitt mye rikere enn han noen gang kunne blitt i Norge, mener han selv.

Les også: Tid er tilfeldig og mennesket et glitrende mysterium i Samantha Harveys vakre Booker-vinnende bok

Litterært håndverk fra Anne Oterholm

I tankene håper han hun vil bli sittende i en kjellerleilighet og glo i veggen. Ingen vil holde henne i hånden. Det ser virkelig mørkt ut for «Little wifey» i Steves hevngjerrige, trette hode. Etter hvert som han klarer å komme seg ut av senga og hente seg en kaffe, tar han kontakt med Erik, en mann han tilfeldigvis traff under oppholdet i Oslo. Også han en mann med med et problematisk forhold til sine nærmeste. Han har et tett forhold til tvillingsøsteren Eva, mens kjæresten Tonje er fjernere. Disse to mennene har begge tettere forhold til en søster og en datter enn til kone og kjæreste.

Det er en fascinerende virkningsfull form for litterært håndverk Anne Oterholm bedriver. Det kan tidvis bli trettende å følge Steves nesten manisk, kvernende tankestrøm, som likevel treffer leseren med gjenkjennelighet og ubehag. Det skurrer i denne plata som går rundt i hodet på Steve. Leseren mer enn aner sorg, ensomhet og kanskje angst. Anne Oterholm har levert et avslørende mannsportrett hvor Steve framstår som enda et av disse menneskene som kommer for sent til erkjennelsen av de virkelige verdiene i livet.