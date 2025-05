Multikunstneren har sin norske fanskare – nå får han sin egen festival

Sommertid er festivaltid – også på Det norske Opera og Ballett. Fra 29. mai til 14. juni arrangerer de festivalen Wings of Time, viet koreografen Jiri Kylián. Wings of Time er kuratert av koreografen selv, og er en oppsummering av hans livsverk. Under denne storslåtte Kylián-mønstringen får publikum mulighet til å oppleve to helaftens forestillinger med til sammen syv av hans koreografier, fire av hans kortfilmer, kunstutstilling med hans egne fotografier, skulpturer og installasjoner, samtaler, kunstomvisninger myntet spesielt på ungdom, og dans på operataket.

Det blir Kylián for alle penga, to uker til ende. Festivalen viser utvikling, endring og sammenhenger i det omfattende kunstnerskapet på en måte som ikke er vist tidligere. I sin festivalpresentasjon kaller Operaen ham «verdens største nålevende koreograf». Ingen ved siden, altså, hvis det er opp til dem.

«Petite Mort» er en del av Kynián-programmet «Day After Yesterday» på Operaen. (Jörg Wiesner)

Men om han nå er blant de største i dansemiljøet, så kan han knapt kalles kommersiell. Dersom din eneste erfaring med å gå i Operaen er å se «Nøtteknekkeren» en gang før jul, er muligheten stor for at du ikke hørt om Kylián. En kort introduksjon er derfor på sin plass. Jiri Kylián ble født i 1947 og er av tsjekkisk opprinnelse. Som mange andre koreografer startet han sin karriere som danser, men allerede under studietiden i Praha på 1960-tallet begynte han å lage egne koreografier til bl.a. jazzmusikk.

Hans yrkesliv som koreograf skjøt først fart i 1970, og i 1976 ble Kylián kunstnerisk leder for det legendariske og innflytelsesrike Nederlands Dans Theater (NDT), som han ledet frem til 1999, og siden var tilknyttet i fem år. Her startet han bl.a. kompaniet NDT3, som består av dansere over pensjonsalder, altså førti år. NDT er kjent for sin utvikling av en moderne ballett, en slags krysning mellom den klassiske balletten og moderne dans. Jiri Kyliáns koreografier kan også fint sies å passe inn i en slik beskrivelse, og han har dessuten blitt kjent for sin humor og lekne tilnærming til scenerommet.

Koreografen Jiri Kylián er tilbake i Oslo, nå med egen festival. (Sindre Deschington)

Men den prisbelønte og internasjonalt hyllede koreografen har også dyrket et nært forhold til den norske Nasjonalballetten. Kylián ble introdusert for dem for førti år siden, og siden har Nasjonalballetten blitt ett av kompaniene i verden som har danset flest av hans mer enn hundre verk. Kyliáns kunstneriske relasjon til Norge kan man allerede spore i hans koreografi «Forgotten Land» fra 1981, som bl.a. er inspirert av Edvard Munchs maleri «Livets dans» (1899). Spennende da at den danses under festivalen på Operaen, mens Munchmuseet rager høyt i bakgrunnen.

Fra prøvene på Kylián-festivalen Wings Of Time. (Sindre Deschington)

Som anmelder har jeg skrevet om flere av Nasjonalballettens Kylián-oppsetninger. Mitt første møte med Kyliáns koreografier slo meg på ingen måte i bakken, og jeg ga en firer til hans seks «Black and White»-balletter i 2016. To av disse seks danses under festivalen. Som mange andre svært produktive kunstnere er også Kylián ujevn, og det er først senere jeg har sett koreografier som har tatt pusten fra meg, som «27′52» (skapt i 2002) og «Sleepless» (skapt i 2004).

Her får vi full pakke; det er hurtighet, presisjon, sensitivitet, action og oppfinnsomhet i disse verkene. Men ellers kan Kyliáns uttrykk være både abstrakt, stramt, kjølig og polert, noe som er spesielt tydelig i den helaftens forestillingen «One of a Kind», som Nasjonalballetten fremførte sommeren 2021.

Samantha Lynch i Kylians «One Of A Kind», treakteren der hun var på scenen absolutt hele tiden, også i pausene. (Erik Berg)

Derfor er det ikke alltid verkene hans når helt inn, selv om Nasjonalballetten alltid fremfører dem med dedikasjon, inderlighet og perfeksjon. Og selv hans mest konkrete koreografiske figurer, som dem jeg i mine anmeldelser har kalt stjerneformasjoner, er heller ikke umiddelbart forståelige. Stjernene har nemlig vist seg å være engler, eller vesener med vinger, ifølge programboken til denne festivalen.

Sett gjennom et par 2025-briller kan Kyliáns kombinasjon av klassisk og moderne dans knapt kalles radikal. Men hans verk er solid koreografisk håndverk, og han skal også være en inspirerende instruktør for danserne. Nasjonalballetten elsker i alle fall sin Kylián, og Kylián beskriver Den Norske Opera og Ballett som sin mest trofaste partner.

Ett av Kylián-mønstringens mest verdifulle trekk er at den viser koreografen som multikunstner. At hans kunstneriske virke også består av foto, skulpturer, installasjoner og fire kortfilmer, har ikke kommet like tydelig frem tidligere her i Norge. De fire kortfilmene blir vist samlet i et program der de får følge av en dansesekvens og musikk av Nils Petter Molvær. Her blir det også et fint gjensyn med pensjonerte stjernedansere som Maiko Nishino og Yoel Carreño.

Fra «Gods And Dogs», en del av Kylián-festivalen (Erik Berg)

Fotoene og installasjonene preger ulike deler av Operaens bygningsmasse gjennom hele festivalperioden. Både filmer og bildekunst kan knyttes tett opp til Kyliáns virke som koreograf. For eksempel er han mangeårige kone, danseren Sabine Kupfenberg, en sentral karakter i både filmer og foto. Slik belyses hennes viktige rolle i Kyliáns liv som kunstner og vice versa.

Operaen gir også ut en programbok på omkring hundre sider med intervjuer, Kyliáns personlige betraktninger og beskrivelser av koreografiene som danses under festivalen. Via disse tekstene får man nye perspektiver på et kunstnerskap som ikke nødvendigviser så lett å få tak på, selv om en begeistret Ingerid Lorentzen skriver i bokens introduksjon at hans verk resonnerer med så mange fordi de innbyr til en «deep sense of recognition».

Kylián-festivalen må kunne kalles en festival av det smale slaget, men multikunstneren har sin norske fanskare, og billettsalget til festivalen skal etter sigende gå veldig bra. Så kanskje kan denne festivalen gi dette omfattende kunstnerskapet et ekstra løft og enda litt større vinger.

---

Kylián og Wings of Time:

Festival på Operaen i Oslo fra 29. mai til 14. juni

Programmet består av balletter, installasjoner, filmer og fotokunst

Helaftens balletter er:

Day Before Tomorrow: «Bella Figura», «Wings of Wax», «Gods and Dogs»

Day After Yesterday: «Forgotten Land», «No More Play», «Petite Mort», «Symphony of Psalms»

---

