John Lennon i limbo

FILM

«One to One: John & Yoko»

Regi: Kevin Macdonald og Sam Rice-Edwards

England – 2024

Denne fragmenterte dokumentaren kartlegger en mindre utforsket del av John Lennons korte livshistorie: den atten måneder lange perioden etter at han på sensommeren 1971 flyttet inn i en toroms loftsleilighet i bohemiske Greenwich Village, sammen med sin nye kone Yoko Ono. Her tilbragte ekteparet betydelige deler av tiden i sengen mens de så på TV, sannsynligvis i selskap med sterke røykevarer.

«One to One: John & Yoko» prøver å sende oss inn i sinnstilstanden deres med en tett redigert virvelvind av raske klipp fra nyhetssendinger, reklamer, debattprogrammer, gameshows og TV-serier som John og Yoko kunne ha sett på denne tiden. De danner et kaotisk mosaikkbilde av et splittet USA i full kamp med seg selv. Flykapringer, døende soldater i Vietnamkrigen, husmødre som er i ekstase over å kunne vinne en vaskemaskin i «The Price is Right», det brutale fangeopprøret i Attika-fengselet, Sonny og Cher og journalister som blir mishandlet av bøllete politifolk.

På den ene siden av skyttergravene finner vi eldre rødnakker, evangelisk kristne og republikanske støttespillere som vil dra Amerika tilbake til en mer gudfryktig tidsalder. Personifisert av den segregeringsentusiastiske Alabama-guvernøren George Wallace og president Richard Nixon, som under sin gjenvalgsturne gjør det veldig klart hvorfor han var så allment foraktet allerede før Watergate-skandalen sank hele hans politiske karriere.

Andre banehalvdel av denne kulturelle borgerkrigen er befolket av desillusjonerte eks-hippier, frikere, rebeller og radikale aktivister. Korsangere som protesterer mot Vietnamkrigen rett foran Tricky Dick Nixon, ungdommer som demonstrerer for fred mens politiet banker dem helseløse og den profesjonelle rabulisten Jerry Rubin som egler med TV-verten Phil Donahue. Akkurat den typen folk John og Yoko ønsket å omgi seg med i sin nye hjemby New York.

John Lennon og Yoko Ono bodde i en beskjeden toroms leilighet på Manhattan på begynnelsen av 70-tallet. Det er denne perioden filmen «One to One: John & Yoko» handler om. (Piece of Magic Entertainment BV)

Etter en tid på heroinkjøret og etterfølgende primalterapi skulle leiligheten i Greenwich Village representere en ny start for Lennon, som var full av politisk pågangsmot. Han likte å se på seg selv som «en revolusjonær artist» og del av en musikalsk frigjøringsfront i pasifistisk kamp mot alt Nixon representerte. En ildsjel som skulle vekke USAs ungdom opp fra apatien etter at sekstitallets «flower power»-idealisme evaporerte ut i eteren. Kanskje ikke så forbausende at Nixon-administrasjonen gjorde sitt ytterste for å få John og Yoko deportert ut fra USA. Ekteparet mistenker at myndighetene avlyttet hustelefonen deres, og skygget dem så fort de beveget seg utendørs.

Senere avgraderte, hemmeligstemplede dokumenter stadfestet at John Lennon ble overvåket av FBI, som aktet å «nøytralisere» trusselen innen han rakk å gjøre ubotelig skade på Nixons gjenvalgs-kampanje. Avlytningen inspirerte John og Yoko til å spille inn alle telefonsamtalene sine, og «One to One» benytter stadig klipp fra disse opptakene til å gi oss innsikt i hvordan de er i private øyeblikk. Temmelig impulsive og naive i sine politiske standpunkter, men samtidig oppriktig engasjerte.

Vi får fornemmelsen av at Lennon er søkende, og usikker på retningen fremover etter The Beatles-oppbruddet. Som han sier på et tidspunkt: «Det er lettere å rope «revolusjon!» og «all makt til folket!» enn det er å konfrontere seg selv». Et tilbakevendende tema i telefonsamtalene er problemene med å få tak i et stort antall fluer til en av Yoko Onos kunstinstallasjoner, og den resignerte oppgittheten til manageren Allen Klein hver gang Lennon ringer for å entusiastisk dele en ny lys ide om hvordan de kan piske opp politisk engasjement.

John Lennon og Yoko Ono i filmen «One to One: John & Yoko», en dokumentar om tiden rundt 1971-1972 i New York, regissert av Kevin Macdonald og Sam Rice-Edwards. (Piece of Magic Entertainment BV)

Etter å ha slått seg sammen med Yippie-provokatøren Jerry Rubin startet de planleggingen av en turne – som skal vekke revolusjonsånden i USA med en kombinasjon av politiske taler og musikk, før alt kulminerer med en massemønstring under republikanernes landsmøte. Målet er at overskuddet fra turneen skal benyttes til å «frigi fangene» i byene de besøker, ved å betale kausjonen til fem hundre personer innesperret i et lokalt fengsel. Lennon trekker seg fra turneen i frykt for voldsomheter (samt å bli kastet ut av USA), og sikter inn en annen kampsak inspirert av tiden foran TV-apparatet: mentalsykehuset Willowbrook. Etter at TV-reporteren Geraldo Riviera avdekker de marerittaktige forholdene for institusjonen bestemmer John og Yoko for å arrangere en veldedighetskonsert, til inntekt for barna på Willowbrook.

Resultatet ble «One to One» i Madison Square Garden, den eneste fullstendige konserten John Lennon gjorde etter han forlot The Beatles. Åtte år ble han skutt i hjel utenfor sitt nye hjem i Dakotabygningen. Vi får stadig se opptak fra denne konserten, som del av en tett redigert tornado av inntrykk, nyhetsklipp, intervjuer og private filmopptak. «One to One: John & Yoko» gir oss en veldig klar fornemmelse av hvordan det var å leve igjennom denne turbulente epoken, og hvor mye den minner om tidsalderen vi befinner oss i nå.

Vi får et litt mer uklart inntrykk av hvordan denne tiden egentlig var for John og Yoko. Ved å snevre fokuset til kun halvannet år får «One to One» plass til flere detaljer, men det gjør samtidig hele filmen litt ufokusert og oppstykket. Flere sentrale elementer må utelates, siden de allerede er så grundig dekket i andre dokumenter, som «The US vs John Lennon» (2006), Peter Jacksons «The Beatles: Get Back» (2021) og «Daytime Revolution» (2024). Filmen hopper også glatt over at tiden i Greenwich Village resulterte i Lennons minst vellykkede plateutgivelse: «Some Time in New York City», der «Plastic Ono Band» fikk fritt spillerom på halvparten av sporene.

De som ikke er kjempestore fans av Yoko Onos vil opparbeide mer sympati for henne etter å ha sett «One to One». Hun forblir et distraherende uromoment under konsertopptakene, men det var sannelig ikke så lett å være henne, heller. Filmen runder av med Onos melankolske midtlivskrisesang «Age 39 (Looking Over from My Hotel Window)», som beskriver selvmordstanker, følelsen av å være fanget og savnet av Kyoko. Datteren som bortført og gjemt i en kristen kult under falskt navn i to tiår, og først gjenforent med moren i 1994.

Den fragmenterte kollageformen fungerte bedre i David Bowie-dokumentaren «Moonage Daydream» (2022), som hadde et dypt hav av materiale å håndplukke fra og et mye større nedslagsfelt. «One to One» føles mer ufullstendig, men redigeringen er oppriktig imponerende, og det må ha vært en overveldende oppgave å snause ned alle disse opptakene til tette hundre minutter. Femti år inn i fremtiden lager kanskje noen en liknende dokumentar om den turbulente tidsalderen vi befinner oss i nå, og det er lett å se hvem som er vår Nixon. Vanskeligere å forutsi hvem som bli vår tids John Lennon.

«One to One: John & Yoko» vises både på vanlig kino og er månedens film i juni på Cinemateket