KUNST

Christina Quarles: «Living in the Wake»

Kathleen Ryan: «Kathleen Ryan»

Kistefos-museet, Jevnaker

Til 12. oktober

JEVNAKER/BÆRUM (Dagsavisen): Hva slags forhold har du til din egen kropp? Årets utstillinger på Kistefos-museet viser at du ikke er alene hvis du synes kroppen kan være rar. Kroppen har vært en del av billedkunsten siden tidenes morgen. Kroppskunst derimot, det er et moderne fenomen som kom med postmodernismen. Og sjelden har vi sett kroppsrelatert kunst som passer så godt til Kistefos-museets utstillingsbygning The Twist, som maleriene til amerikanske Christina Quarles. Det er som de kroppslige fragmentene i maleriene hennes gjør hva de kan for å etterligne den spektakulære arkitekturens skrubevegelse. Figurene tvistes og bøyes til det ugjenkjennelige.

Så har da også den skeive kunstneren forholdt seg aktivt til utstillingsbygget. Det er ganske morsomt å vandre gjennom The Twist: De merkverdige formene i de store maleriene snakker med vridningen i interiøret. Det er som om bildene er laget som en respons på arkitekturens overgangsfortelling der vridningen blir «et sted for transformasjon» – som det står i Kistefos-museets egen beskrivelse av utstillingen.

Christina Quarles og Kathleen Ryan på Kistefos

Selv om det kan virke som maleriene er skapt for bygningen, er i realiteten kun to av de 24 maleriene laget til utstillingen. Christina Quarles (født 1985) bor og arbeider i Los Angeles, og hun ble rammet av de store skogbrannene som la deler av byen i ruiner. Derfor har museet måttet gjøre en stor jobb for å låne inn bilder til utstillingen. Fire malerier er fra Kistefos-eier Christen Sveaas’ samling, og resten er lånt inn fra gallerier og private samlinger.

Christina Quarles: «Bless tha Nightn’gale» (2019) vises på Kistefos. ( Christina Quarles/Christen Sveaas’ Art Foundation)

Quarles er representert i flere viktige museer, men kun ett av utstillingens malerier er fra en offentlig støttet samling, danske Louisiana. Slik blir utstillingen et uttrykk for den nye virkeligheten i kunstverdenen, der private krefter forsøker å vinne hegemoniet i konkurranse med offentlig eide museumssamlinger.

Christina Quarles’ malerier en representant for skeive erfaringer

Christina Quarles’ malerier leses gjerne som en representant for skeive erfaringer. Men de formene hun maler forholder seg ikke bare til The Twists vridning, de slåss også – for ikke å si primært – mot begrensningene som ligger i maleriets firkantede ramme. Det er en utfordring de fleste kan kjenne seg igjen i: Hvordan omgivelsenes (firkantede) forventninger skaper begrensninger for den enkeltes livsutfoldelse.

Christina Quarles har montert vegger som forandrer opplevelsen av arkitekturen på Kistefos. (Vegard Kleven)

Betraktet fra denne vinkelen blir det interessant at kunstneren har valgt å legge inn en begrensning for publikums opplevelse av arkitekturen. The Twist er lukket og mørk rundt inngangen. Bevegelsen gjennom bygget blir en vandring mot lyset der vridningen leder deg frem til store vinduer på siden og i enden av bygningen. Quarles har skapt en scenografi som blokkerer denne opplevelsen. Nye vegger skjuler det store vinduet i endeveggen og størstedelen av sidevinduet. Grepet kan forklares med behovet for flere utstillingsvegger, men jeg mener veggene får en for dominerende plass og at de legger en demper på opplevelsen av en vesentlig kvalitet ved bygget.

Figurene i Christina Quarles’ malerier snakker med arkitekturen i Kistefos-museets Twist-bygning. (Vegard Kleven)

Kistefos-museet deler ut gratis informasjonsbrosjyrer med tekster på norsk. Men tekstene i utstillingskatalogen er bare gjengitt på engelsk. Og utstillingstittelen «Living in the Wake» oversettes ikke noe sted. Ifølge Googles ordbok kan den bety «Å leve i kjølvannet», men den kan også leses som å leve i en tilstand av oppvåkning. Begge oversettelser gir interessante innganger til kunsten.

Kistefos-museet tilhører Christen Sveaas

Museet er bygd opp av milliardæren Christen Sveaas. Man skulle tro at han er rik nok til å spandere noen tusenlapper på en oversettelse av tekstene i katalogen. Men nei, det synes ikke museet er nødvendig – selv om de har fått støtte til utgivelsen fra Fritt Ord. Man kan spørre om ytringsfrihetsstiftelsen kanskje burde finne bedre ting å bruke pengene på? For Kistefos-museet er ikke alene om å tilsidesette norsk som formidlingsspråk. Stadig flere norske gallerier presenterer all tekstlig informasjon på engelsk.

Kathleen Ryan bruker gjenstander vi er vant med fra andre sammenhenger. Her fra utstillingen på Kistefos. (Tor S. Ulstein/KUNSTDOK)

Kistefos-museets andre utstiller er også amerikansk. Kathleen Ryan er ett år eldre enn Quarles, og hun er også fra California. Ryans skulpturer stilles ut i de gamle industribygningene, og selv om utstillingen ikke er funnet verdig en katalogutgivelse, synes jeg Ryans utstilling er minst like interessant og visuelt betagende som Quarles’ utstilling. Ryans fargesterke og detaljerte uttrykk står som en poengtert kontrast til industribyggenes rustikke interiører.

Kathleen Ryan lager fargerike og fascinerende skulpturer der hun bruker perleteknikk. (Tor S. Ulstein/KUNSTDOK)

Kunstverkene byr på en visuell rikdom med overraskende detaljer som snakker til dypt menneskelige erfaringer av motstand og forfall i møtet med stor skjønnhet. Hun skaper blant annet skulpturer der brukte bildeler spiller sammen med perlefigurer. Sammensetningene byr på overraskelser som setter fart på tankevirksomheten. Sammen med Quarles malerier gjør Ryans skulpturer Kistefos-museets utstillinger til en interessant diskusjon om hva som former identiteten når menneskets individuelle behov møter samfunnets forventninger.