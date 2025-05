Det beste fra Ari Bajgora er bedre enn alt annet

---

Vi trenger ikke være redde for å gå tomhendt inn i sommeren. Ari Bajgora leverer strengt tatt et av årets beste og mest engasjerte album med «Valget å gå, og vi gikk», et opus om Grünerløkka, norsk dobbeltmoral og alle valgene man tar, skulle tatt og lot være å ta. Det er et skrell av en debutskive, en dobbel en, rett fra hjertet, rett fra hofta og med treffende analyser av dagens Norge og hans egen generasjon. Men 16 låter er omtrent fire for mye, særlig når de beste lyser så sterkt som de gjør her.

Ari Bajgora kommer ikke ut av ingenting. Historien om hvordan han ble oppdaget allerede som 11-åring har vel de fleste hørt, hvordan han rappet på gatehjørnene der han vokste opp på Grünerløkka til inntekt for hjemløse. Etter at Bajgora skar seg inn i offentligheten med låter som «Situasjon» og «Løsningsorienterte» ventet både Årets gjennombrudd under Spellemannprisen og under P3 Gull. «Valget å gå, og vi gikk» vil mer.

Ari Bajgora: «Valget å gå, og vi gikk»

Når han gir ut album er det ikke som de fleste andre debuter i dag et knippe gamle singler pålimt en liten hale av nye attpåklatt-låter. Ari Bajgoras langspilldebut er 16 unike låter, delt inn på LP-vis i side 1 og side 2. Musikalsk knyttet sammen i et stort og organisk lydbilde som leker seg uhemmet med de store bildene, med blås, koringer, strenger og cinematiske klipp som løfter fram og slynger seg rundt tekstene. Og de er uten sammenligning noe av det heftigste som er levert av en rapper som akkurat passerer 21-årsmerket. I alder altså.

Ari Bajgoras hip hop-manifest

Med et glimt i øyet som ikke er til å ta feil av, slår han politisk fra venstre uten hansker, rapper om de som ramler utenfor, og ranter om flørting, dating, kjærlighetssorg, familiedrømmer, sorg og festing uten å vike blikket. Her er kameratskap, utenforskap og faenskap i ublid forening, men mest av alt en dybde i refleksjonene og et sting i blikket som er unikt og som får med seg de store kontrastene, lyset i mørket og omvendt.

Ari Bajgora under Piknik i Parken på Grünerløkka i 2004. (Mode Steinkjer)

Åpningskuttet «Kanskje til nytte» er både en intro, et hip hop-manifest, et framtidsscenario og et tilbakeblikk på barndom og opphav. Du kan ikke velge din familie er en nøkkelsetning inn i det som blir et slags livsmantra på hvordan du ikke skal gjenta alle feilene andre gjorde i går når du en gang selv skal stifte familie.

«Du skal bli mint på alt det vonde, huske alt det som du manglet som unge/skyte elefanten i rommet/utstoppe jæver'n og henge han på veggen», proklamerer Bajgora før låten stiger i gradene med fete koringer og Harlem-inspirerte soulvendinger idet han leverer et par leveregler på veien, fra slike ting som at det er «det er forskjell på å være fakka i hodet, og være spennende», til evig aktuelle sannhetsord som at du skal huske på at mora di ikke jobber her og at du skal se folk i øya når man skåler.

Inspirasjon fra OnklP

Fra første tangentslag jager produksjonen til Bayo (Andrew Murray Baardsen) de store akkordene og de store bildene mens RnB-referansene gynger som slitte støtdempere på en amerikansk muskelbil. Det er lekent og knallhardt om hverandre, med refrenger som sitter som blåveiser etter en knoke. Det er noen av dem også på «Valget å gå, og vi gikk», som kort sagt er bekreftelsen av et lovet talent, personlig, drøy, frekk, kompromissløs og uten forbehold.

Det er dessuten proppet med godt ljug og breiale utlegninger om livet slik det fortoner seg fra gateplan på Løkka/Tøyen-aksen. Samtidig er dette sårt, selvutleverende og med mye fin ømhet under den litt raspende stemmen som innimellom høres ut som om den er tjuvlånt fra OnklP. Det er den ikke, selv om Bajgora nylig utga en av vårens feteste låter, «Tipp topp humør», nettopp sammen med OnklP og Jørgen «Joddski» Nordeng. Bajgora rapper i litt samme stil, kontant og med mye emosjonell tyngde i rimene og en måte å halse etter seg selv på som innimellom nesten snubler. Men bare nesten.

Ari Bajgora (i midten) var med da låten «Tipp topp humør» ble utgitt sammen med OnklP og Jørgen «Joddski» Nordeng. (Ayi Visuals)

Rastløsheten og rausheten i denne organismen av en rap-eksplosjon utgjør en selvsikkerhet som driver det hele videre vers for vers, ord for ord, slag for slag. Tidligere har han jobbet mye med Tommy Tee, han har hørt på vestkystpionerer som Eazy-E og han bærer T-skjorta som Kenneth Engebretsen.

Hør bare på «Koster å være kar». Den er en uimotståelig «banger» med en tekst som drypper av sarkasmer og ironi, hvor det narrative også herjer med bildet av den typen nordmann som savner tida da den vanlige mann i gata var Max Manus: «Er på toppen av det patriarkalske tyranniet/hvis du er irritert stemmer Fremskrittspartiet/tror du Simen Velle vil spleise deg med no fitte», og fortsetter med å legge inn verbale stikk mot 22. juli-terroristen, den skandinaviske modellen og det vi kan tenke oss er en viss rasistisk komikerhendelse på en Løkka-bar. Det er bare en av flere låter på «Valget å gå, og vi gikk» som spiller som en film bak øyelokkene.

Ari Bajgora på Tøyen

I den andre enden av følelsesskalaen er «Alt du trenger», som kort og godt handler om ung og tårevåt kjærlighet, om to års aldersforskjell når sånne ting betyr alt, om blitsregn, rastløshet og gambling med seg selv. Tekstlinjer som «Det falt en tåre mellom sprekkene på asfalten på Tøyen der vi sto/Shit, vi får håpe vi lot en løvetann gro/For vi betaler med lidelse når det koster å tro» er Ari Bajgora i et nøtteskall.

Ari Bajgora sto på Grünerløkka og rappet som 11-åring. Her noen år seinere. (Max Campbell)

Tematikken følges opp i andre låter, blant dem «Falle og slå seg», hvor han snur ryggen til et vilt liv når han møter henne. Så gir han slegga til Lars Vaular, tegner opp «Sirkler og kvadrater» og du begynner å lure på om vi snakker om et regelrett mesterverk av en debutskive. Men innimellom krasjlander det som et papirfly i Akerselva. Låter som «Hvis jeg kunne fly» blir bare merkelig og irriterende ufokusert. «Walking Dead» er den store juge-låten med en av de beste tekstene på albumet, men de halleluja-liknende arrangementene blir bare overstadige. «Stjernestøv», «Dopamin» og røykelåten «Mari & Hannah» først og fremst høres ut som gode ideer en sein natt som kanskje burde forblitt akkurat det. Ideer på et seigt gulv.

Joachim Triers Oslo, 31. august, Ari Bajgoras Oslo, 30 august

Noen av sporene på «Side 2» holder skyhøy kvalitet, som «Oslo 30 august», en knallhard vestkystinspirert hip hop-låt og et grovt Grünerløkka-vrengebilde av Joachim Triers Oslo, 31. august-drøm fra en helt annen kant av byen, med Baldo som gjest. Kanskje er denne flørten med årets siste sommernatt også en aldri så liten ironisering over Undergrunn når de hyller seg og sin egen sommerklikk.

«Kompisen til kompisen til fetter’n min» er på samme vis høyoktan gangstarap om hvordan rykter og historier vokser, og samtidig er det er liten tvil om at Bajgora har fingeren på pulsen. «Ikke bær et smykke om du ikke kan krige for det/Og om det en gang kommer en storm må du stå i det», rapper han på åpningssporet. To setninger vi aldri skal trekke i tvil.

Det gjelder også når det kommer til det personlige, til og med det private, som siste kutt, «Oslo, 24. des 2023/Buenos Aires, 23. feb. 2024». Om å være på reise, om bestemorens sykdom, om død og sorg, hvor han snakker og ikke rapper over lette lydkulisser av tangenter, stryk og fuglekvitter. Når det er som stillest slår selvsagt kontrasten og politikken inn igjen på nytt, som et «fri Kurdistan» hengende i geipen.