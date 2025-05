Advarer om krise i norsk film

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Joachim Triers «Affeksjonsverdi» vant lørdag Grand Prix, ansett som «andreplassen», i den gjeve Cannes-festivalen. Filmen fikk hele 19 minutter med stående applaus og er blitt lovpriset av både anmeldere og publikum.

For tre måneder side vant Dag Johan Haugeruds «Drømmer» Gullbjørnen under filmfestivalen i Berlin. Det er første gang en norsk film får den prestisjefylte filmprisen.

Det jubles, det feires og det skåles; det har aldri gått bedre for norsk film, kan det virke som.

Det er derimot ikke Frederick Howard, produsent i Storm Films, enig i. I kjølvannet av norsk films utenlandssuksess skriver han et innlegg på Facebook om hvor ille det står til i bransjen; folk mister jobben, dedikerte filmfolk forlater bransjen, samtidig som reklamemarkedet svikter og serie-boomen er over.

– Noen må blåse i hornet og varsle om en krise i norsk film og TV-drama, en krise som er gjennomgripende, sier Howard til Dagsavisen.

Produsent i Storm Film As, Frederick Howard, varsler om en filmbransje i dyp krise. (Storm Films)

Ingen klagesang

I 2024 var det premiere på 34 nye norske filmer, 16 på våren og 18 på høsten, og ifølge Norsk filminstitutt. Dette er et høyt antall i forhold til folketallet, sammenlignet med mange andre land.

Samtidig er nordmenn glade i å se norske filmer på kino, for når besøkstallene generelt er ganske stabile, er det flere som velger å se norske filmer når de først tar turen til kinosalen, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Norsk film gjør det godt, både internasjonalt og hjemme. Men bærekraften i bransjen er svekket. Dette skyldes ikke én årsak alene, og det finnes heller ingen enkel løsning. Det er heller ikke én tydelig konfliktlinje som forklarer alt. I mitt arbeid som filmprodusent og stipendiat ved Den norske filmskolen ser jeg bransjen som et økosystem – og for å forstå hva som skjer, må vi løfte blikket og se på helheten, sier Howard, som selv har vunnet Amanda-prisen for beste barnefilm med nyinnspillingen av «Tre nøtter til Askepott».

Det som nå bygger seg opp, mener Howard ikke bare er en norsk utfordring, men en global storm.

– Vi ser økt globalisering, dyp teknologisk disrupsjon, økte produksjonskostnader, lavere betalingsvilje og et reklamemarked som svikter fordi annonsørene har flyttet pengene sine fra norske aktører til internasjonale plattformer som Google og Meta. Norske TV-kanaler har rett og slett ikke råd til å kjøpe norsk film i samme grad som før, sier han.

– Samtidig har vi hatt vekst i eksporten. Kvaliteten på norsk film har økt, og det finnes mye å være stolt av og som har myket opp fallet etter DVD-ens død. Vi konkurrerer i et internasjonalt landskap der stadig flere land har innført aggressive insentivordninger for å tiltrekke seg andres produksjoner. Midt i dette skiftet ser vi også en teknologisk dreining: mer animasjon, mer KI, mer digital produksjon enn noensinne.

Alt dette til sammen peker mot det samme: en krise som er gjennomgripende, og som ikke kan ties i hjel, ifølge produsenten.

– Noen må blåse i hornet og si fra. Ikke som en klagesang, men som systemkritikk – fra en leder som står midt i og utgjør en brikke i systemet.

Germany Berlin Film Festival «Drømmer»-regissør Dag Johan Haugerud med sin Gullbjørn-statuett på pressetreff etter prisutdelingen. (Ronny Hartmann/AP)

Bransjen utarmes

Men når vi leser at kinotallene går opp, og norsk film selges i større grad til utlandet, samtidig som vi også hanker inn prestisjetunge priser – hvorfor er det likevel så dårlig stilt at mange sliter med finne jobb og bransjefolk slutter i bransjen?

– Det er også en sammensatt årsakssammenheng. De filmene som lykkes på kino, gjør det veldig godt, men de er få. Vi har noen store lokomotiver, eller «tent poles». Det gjelder også internasjonalt. Det er riktig at fallet i publikum er lavere på norske filmer enn internasjonale, og jeg har lyst til å si det er på grunn av kvalitet – uten at jeg har belegg for det i forskning.

Inntektsfallet i filmbransjen handler også om at filmene som lykkes, utarmes inntektsmessig.

– Tradisjonelt har en film hatt en fast distribusjonsrekkefølge: Først vises den på kino. Deretter blir den tilgjengelig som klikkfilm, enten for kjøp eller leie. Så følger DVD-utgivelsen, før filmen går videre til strømmetjenester, betalings-TV, og til slutt gratis visning på lineær-TV. Den samme produksjonen på ulike sirkulerer altså gjennom flere plattformer over tid. Hvis du er villig til å vente i opptil to år, kan du til slutt se filmen gratis på TV2 eller NRK.

Men noe har endret seg.

– Strømmetjenestene har forstyrret det etablerte økosystemet. DVD-markedet er dødt, publikum er mindre villige til å vente, og kinovisningsperioden har blitt kortere. Resultatet er at filmens totale inntjening har gått ned. Samtidig går en stadig større andel av inntektene til globale, ofte amerikanskeide selskaper, i stedet for til norske eller skandinaviske mediekonsern – som i langt større grad reinvesterer i den lokale filmnæringen.

Ønsker ny filmmelding

I 2015 ble den forrige filmmeldingen lansert.

– Da var det fokus på å øke kvaliteten og mangfoldet i norsk film, øke publikum, styrke den økonomiske bærekraften i produksjonsmiljøene, bærekraft og transport. Det er i grunn bare kvaliteten det er levert på, den kunstneriske siden, mener Howard.

– Den økonomiske bærekraften derimot har aldri vært dårligere

Han sier at det er en dissonans mellom det som fremstilles i mediene og den realiteten de lever med i bransjen.

– Jeg opplever at bransjen ofte selger et bilde av glamour, suksess og glans. Men det speiler ikke hele virkeligheten. Norge blir aldri Hollywood – og det bør det heller ikke bli. De færreste i ledende posisjoner her er styrtrike, drikker champagne eller går i smoking til daglig. Det som faktisk har fått systemet til å fungere, er at vi har vært en tett og godt integrert bransje – preget av samarbeid mer enn fasade.

– Vi leser ikke om strandede filmprosjekter og sultne kunstnere?

– Ser vi på produksjonsmiljøene, er selv de største aktørene få fast ansatte. De er ekstremt skalerbare og bruker mye frilansere og er avhengig av både offentlig støtte og private investeringer. Det gjør at mange ikke vil gå ut og klage for mye. De vil ikke bli sett på av offentlige byråer som plagsomme, eller som mislykket av investorene.

– Hva mangler i dagens politikk, mener du?

– Vi trenger en politisk erkjennelse av de enorme utfordringene vi står i og en samtale som handler om mer enn skatteinsentiv. Det er ikke slik at et insentiv løser det hele. Vi trenger en modernisert filmpolitikk som speiler det nye landskapet vi opererer i. En som balanserer den kunstneriske framgangen med bærekraft for produsenter, stab og kreative miljøer, sier Howard.

Må se egne utfordringer

Han sier at bransjen selv må tørre å se på seg selv, og identifisere sine egne utfordringer.

– Jeg ønsker en filmmelding på politisk nivå som handler om bærekraft. Samtidig må både utøvere og bransjen som helhet gå i seg selv i arbeidet med en ny filmmelding. Vi må tørre å stille spørsmålet: Hva er det vi faktisk trenger, ikke bare hva som harmonerer med den gode smak eller politiske fyndord? Hva kan vi gjøre selv? Enkle løsninger frister, men vi må være varsomme med å tenke kortsiktig og uten forankring i analyse, mener han.

– En ny filmmelding er en mulighet til å reorientere kart og terreng. Det stemmer ikke spesielt godt overens i dag. Og jeg tror mange filmarbeidere rett og slett ikke ser hvordan de skal klare å komme seg gjennom denne krisen.

Likevel skal vi fortsette å hylle – og feire – suksesshistoriene, synes han.

– Vi skal fortsatt gå på rød løper og ha fine kjoler, og feire de som lager fantastisk filmkunst. Men vi må sørge for at beslutningstakerne forstår at det er en krise på gang i bransjen.

Det er Norsk filminstitutt (NFI) som er statens rådgiver i filmpolitiske spørsmål og iverksetter regjeringens filmpolitiske mål. De har allerede utarbeidet en rapport for å kartlegge tilgangen på kompetanse og arbeidskraft i den norske filmbransjen, som viser at fra 2022 til 2024 er arbeidskraften i norsk filmbransje redusert med 40 prosent.

– Dette er ikke et angrep på filminstituttet eller staten. Det er et nødbluss, sendt opp fra feltet. Og jeg håper både politikere og byråkrati følger med fra tårnet, sier Howard.

