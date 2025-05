Stjernekoreograf Jiří Kylián får egen festival: – I det imperfekte ligger det vakre

– Helt fantastisk! Det er faktisk første gang det skjer. Jeg er veldig beæret, sier Jiří Kylián til Dagsavisen.

Den tsjekkiskfødte koreografen er en av verdens mest anerkjente innen samtidsdans. Han har samarbeidet med Nasjonalballetten gjennom førti år.

Nå inviterer Operaen til Kylián-festival, fra 29. mai til 14. juni. Festivalen har fått navnet «Wings of Time».

– Jeg er ingen ungkylling med mine 78 år. Men akkurat nå føler jeg meg som en glad gutt. Sirkelen er i ferd med å sluttes, sier Kylián.

Jiří Kylián-festival: dans og kunst

Han viser til at da Den Norske Opera og Ballett åpnet det nye operahuset i Bjørvika i Oslo i 2008, var det med hans verk, en ballett kalt «Worlds Beyond», på programmet.

– Hva er vel abstrakt med en danser? Danseren har et hjerte, fylt med kjærlighet og hat og humor. En kropp som beveges, sier Kylián. (Sindre Deschington)

På Kylián-festivalen nå, blir det sju balletter fordelt på to forestillinger. Dessuten fire installasjoner og fire filmer, plassert i og utenfor operahuset i Bjørvika.

– Det er helt unikt. Installasjonene vil ha verdenspremiere her, sier Kylián.

Jeg vil at folk skal bli rørt av det jeg skaper — Jiří Kylián, koreograf og kunstner

Skulpturer på Operaens vegg

«Moving Still» er det kunstverket flest vil få med seg: Åtte skulpturer av åtte danseres nakne kropp, omskapt til store, hvite skulpturer som er montert «gjennom» glassveggen på fasaden av operabygget.

– Folk må forte seg hit for å se. Statuene blir dessverre bare hengende til midten av juni, for da skal glassfronten her rehabiliteres. Det er dumt. Jeg føler at skulpturene hører til her. Som om de alltid har vært her, og alltid skulle være her, sier Kylián.

Skulpturene i «Moving Still» skal monteres på glassfasaden av operabygget. Fjellklatrere gjør jobben med å heise opp og feste skulpturene, men Kylián er på pletten med en hjelpende hånd. (Sindre Deschington)

Skulpturene er 3D-printede kopier av dansere han har samarbeidet med lenge.

– Egentlig ønsket jeg meg folk fra gata. Men for å bli skannet, må man ligge helt i ro i en krevende stilling i fem minutter. De beveger seg fortsatt, og de er i ro. Derav tittelen, sier Kylián, med referanse til at det engelske ordet «still» betyr begge deler.

– Dansere klarer det, selv om de er vant til å bevege seg. En tilfeldig person ville neppe orke.

Åtte dansere, fanget i en vegg. De oransje og svarte båndene og selene skal fjernes så snart limet som holder statuene fast på hver side av glasset har størknet. (Gerd Elin Stava Sandve)

Han peker ut kroppene som svever gjennom den store glassveggen.

– Der er Ken fra Korea, David fra Sør-Afrika, Lorraine fra Canada … dansere som har vært med meg i over 25 år. Nå jobber flere av dem som assistenter. Det er de som instruerer danserne her i Oslo, sier han.

«Day before/after Tomorrow»

Det vet Nasjonalballettens dansere å sette pris på:

– Å få jobbe med de danserne som skapte ballettene sammen med ham, og med Kylián selv, er helt fantastisk. Han har en helt utrolig tilstedeværelse. En unik energi, sier Samantha Lynch.

Portrett Samantha Lynch er en av solistene i Nasjonalballetten som skal danse på Kylián-festivalen (Mimsy Møller)

Hun er fast solist i Nasjonalballetten, og har danset større roller i flere av Kyliáns stykker tidligere. På festivalen skal hun danse i «Gods and Dogs». Det er ett av de tre nyere stykkene som, sammen med «Belle Figura» og «Wings of Wax», utgjør forestillingen «Day before Tomorrow».

Forestillingene som danses på Kylián-festivalen heter «Day before Tomorrow» og «Day after Tomorrow», og består av til sammen sju balletter koreografert av Jiří Kylián. (Sindre Deschington)

Den andre forestillingen består av fire av Kyliáns tidlige balletter. I «Day after Yesterday» vises «Forgotten Land», «No more Play», «Petite Mort» og «Symphony of Psalms». Musikken, som er komponert av blant andre Vivaldi og Pergolesi, framføres med fullt orkester. På ett av stykkene er det også et kor.

– Kyliáns bruk av musikk er spesiell, og koreografien helt ikonisk. Stykkene hans handler om kjærlighet og tap, om alt man har gått igjennom i livet, og legger igjen på scenen, sier Lynch, og fortsetter:

– Alt Kylián lager er så utrolig menneskelig. Han ser individene. Finner mening i – og gir mening til – hver eneste bevegelse.

Publikums deltakelse

For Jiří Kylián er det selve poenget. Både med dans, og med alt man ellers måtte drive med de årene man har på jorda:

– Dersom du gjør noe, men ikke deler det, har det ingen verdi. Det tror jeg bestemt. Folk er sikkert uenige. Men jeg mener det. Vi må dele det vi kan med andre. Det er det dansere gjør, sier han.

For Kylián blir kunstopplevelsen til i et samarbeid mellom ham som koreograf, danserne på scenen, og publikum i salen. Alle sider i triangelet er like viktige. (Sindre Deschington)

Koreografen viser med hendene, tegner en likesidet trekant i lufta:

– Jeg er skaperen, her. Her er danserne. Her er publikum.

– Danserne må forstå hva jeg mener, jeg må forstå hva de klarer. Danserne må overføre sin energi til publikum. Publikum må ta imot, men det må også gi tilbake. Man må komme verket i møte, ikke bare sitte der og grave seg i nesa. Det skal være et kreativt triangel med like sider.

Abstrakt? Nei, kropp og liv

Han drar linjer i lufta mellom de tre punktene.

– Jeg kan ikke forstå koreografer som sier at de ikke bryr seg om publikum. Jeg vil at folk skal bli rørt av det jeg skaper. Publikum skal ikke bare sitte der å glo, for så å tenke «vet ikke, husker ikke» når de etterpå blir spurt om hva de så. Å bevege og å bli beveget er veldig viktig for meg. Dans handler om følelser. Ikke abstraksjoner.

Dersom du gjør noe, men ikke deler det, har det ingen verdi — Jiří Kylián, koreograf og kunstner

– Det fins berømte koreografer som sier at de lager «abstrakt ballett». Men hva er vel abstrakt med en danser? Danseren har et hjerte, fylt med kjærlighet og hat og humor. En kropp som beveges. Hva er abstrakt med det? Man må ikke nødvendigvis fortelle en kjent historie for å formidle noe. Det er alltid følelser i dans. Sterke følelser, sier han.

Ingrid Lorentzen

Ballettsjef Ingrid Lorentzen drar fram «den dype gjenkjenneligheten» i sin programheftetekst om Kylián:

– Det er som om det skjøre livet males opp foran øynene våre, idet han utforsker grensene mellom lys og mørke, forstand og galskap, liv og død – og den korte avstanden fra alvor til latter. Kunsten å fortelle en hel historie gjennom én enkelt bevegelse – den kan Jiří Kylián, skriver hun.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen inviterer til Kylián-festival 29. mai–​14. juni. (Sindre Deschington)

Historien Kylián vil fortelle, har noe med tid å gjøre.

– Vi er ikke sikre på så mange ting. Men vi vet at vi er født, og at vet at vi skal dø. Alt imellom er et stort spørsmål. Hele livet er en type avskjed, idet vi går fra ett stadium til det neste. Noe blir alltid forlatt, sier han.

Nederlands Dans Theatre

En historie fra den Kylián ledet Nederlands Dans Theatre i Haag i Nederland, illustrerer poenget:

– De 25 åra jeg var lederen der, var jeg opptatt av at vårt repertoar skulle skille seg fra det den nederlandske nasjonalballetten drev med i Amsterdam. Men etter 44 år, gikk jeg med på at de i Amsterdam skulle få framføre «Wings of Wax». Det syntes de var stort. På første prøve var det voldsomt mange mennesker til stede, bare fordi jeg kom dit.

Første gjennomdansing var ifølge Kylián «nydelig». Men den manglet fortsatt noe. Det lille ekstra.

– Jeg kalte fram en av danserne, en jente fra en liten landsby nær Gobi-ørkenen i Kina. «Gjør samme bevegelse med armen som du nettopp gjorde», sa jeg. Hun beveget armen. Ventet spent. «Ante du at da du startet bevegelsen, så var du litt yngre enn du er nå? Ikke bare du, men jeg også, og alle de femti menneskene i dette rommet. Hele universet er blitt litt eldre på dette øyeblikket».

– «Så hva du enn gjør», fortsatte jeg, «vær sikker på at du fyller hvert øyeblikk med noe spesielt. Noe som viser at du virkelig lever». Jeg hadde ikke planlagt det. Jeg er en fyr med beina trygt plantet på bakken. Men akkurat da føltes det som jeg ble fylt av en slags inspirasjon utenfra, eller ovenfra.

«Wings of Time»

Igjen inntok danserne parketten. Og danset.

– Plutselig var stykket et helt annet. Alle forsto at vi har begrenset tid. At vi må fylle den med noe som betyr noe. Noe som kan deles med andre. Mitt arbeid er ikke så viktig. Det du gjør og deler med andre, er det viktige, sier Kylián.

Kunstverkene som også er del av Kylián-festivalen, handler også om sammenhengen mellom tid og bevegelse.

Kylián (Sindre Deschington)

Som installasjonen «Moving On». Det er en speilkledd korridor, der det spilles musikk av Nils Petter Molvær. I starten står speilene beint. Jo lenger inn i tunnelen man kommer, jo mer lener de seg, skeivere og skeivere.

– Man går inn i livet uten problemer. Tusen refleksjoner på den ene siden, tusen like refleksjoner på den andre. Alt rett og rakt. Så går du stadig lengre innover, og stadig mer havner på skakke. Som livet, forklarer Kylián.

Kylián litt på skakke. Som livet ofte er. (Sindre Deschington)

Ensō: evig sirkel

En annen installasjon heter «Ensō». Det er en stor malt sirkel, 12 meter i diameter, med et speil i midten. Speilet roterer, rundt og rundt. Samtidig spilles musikk av den estiske komponisten Arvo Pärt.

– Speilet i midten kaster refleksjoner og skygger. Et øyeblikk møtes de, så skilles de igjen, forklarer Kylián.

I japansk zenbuddhisme er ensō-sirkelen et viktig symbol. Den har med evigheten å gjøre. En sirkel er uten begynnelse og uten slutt.

– Jeg har alltid vært interessert i andre kunstformer. Har alltid drevet med mye forskjellig. Det er festlig at det på Wikipedia kun står «koreograf». Det er greit. Men jeg spilte piano. Komponerte. Jeg har drevet med lyssetting. Designet kostymer, scener, dekor. Jeg kan mye!

Vakker imperfeksjon

Han stopper brått, og ler.

– Eller. «Kan». Jeg er i hvert fall interessert i mange ting, haha!

– Som koreograf er man perfeksjonist. Men man arbeider med dansere. Med andres kropper. Dans er aldri helt likt for hver gang. Så kanskje er de andre kunstformene et uttrykk for min indre perfeksjonist. Lager man en installasjon eller en film, kan den bli nøyaktig slik man ønsker.

Dansere som har samarbeidet med Kylián i 25 år, jobber nå som instruktører for danserne som skal stå på scenen i Oslo på festivalen. (Sindre Deschington)

– I dans er det omvendt: Det perfekte i dans er ikke det perfekte, men det ikke-perfekte. I det imperfekte ligger det vakre. Den personlige touchen som er så bevegende, sier Kylián.

Danser Samantha Lynch stemmer i:

– Kylián åpner for at vi som danser får ta med vårt liv, vår erfaring, inn i arbeidet. Alle er ulike. Vi får tilpasse Kyliáns vakre koreografi-jakke til vår kropp. Det er noe nesten magisk i å få være med og skape noe på den måten, sier hun.

Jiří Kylián er selv kurator for kunstverkene som er del av festivalen. (Sindre Deschington)