En fabelaktig annerledes «Pinocchio»

5

TEATER

«Pinocchio»

Av Carlo Collodi

Regi: Runar Hodne

Musikk: Annie

Med: Ferdinand Falsen Hiis, Eivin Nilsen Salthe, Sarah Christine Sandberg, Suzanne Paalgard, Knut Wiulsrød, Fabian Christensen

Oslo Nye Teater/Festspillene i Bergen

BERGEN (Dagsavisen): Oslo Nye Teaters store familieforestilling har premiere på Det Vestnorske Teateret i samarbeid med festspillene i Bergen. Her viser Oslo-teateret virkelig hvilken kreativ kraft og kompetanse de har, i en forestilling hvor gode skuespillere forenes med den lange tradisjonen huset har som Norges ledende figurteater. Dette er langt unna tradisjonelt «dukketeater». Forestillingen er snarere en manifestasjon av den illusoriske kraften som ligger i masker, dukker og fantasifigurer når regissør og skuespillere våger å løpe linen helt ut. Og dessuten en herlig trassig hyllest til en kunstform Oslo Nye Teater langt på vei ble fratatt muligheten til å utøve.

Historien om den tredukken Pinocchio som drømmer om å bli et levende menneske, er en eventyrlig moralfortelling, en klassiker av en Disney-tegnefilm og en skrekkinspirert animasjonsdrøm fra Guillermo del Toros i nyere tid. Blant annet. Oslo Nyes «Pinocchio» plasserer seg et sted midt i alt dette, som en poetisk, dunkel og magisk fabel om å finne sin plass her i verden, om å drømme om det umulige, og om å ta de riktige valgene.

Oslo Nyes teatersjef Runar Hodne

Regissør og Oslo Nyes sjef Runar Hodne har selv dramatisert «Pinocchio» basert på Carlo Collodis opprinnelige tekster, med sanger oversatt til norsk og ny musikk av popartisten Annie. Hodne vektlegger poesien i materialet, men også det burleske og truende. Her er det sirkuset, som Pinocchio i historien rømmer med på et tidspunkt, som blir inngangen til det hele.

Snekkeren Gepetto (Eivin Nilsen Salthe) er tilknyttet sirkuset, og er sammen med de andre under pisken til Sirkusdirektøren, en kynisk, barokk og ondsinnet skikkelse spilt av Karoline P.U. Schau. Hvor hun har hentet latteren og gaulingen sin fra, må gudene vite, men en skumlere og mer overdådig begynnelse kan man vanskelig forestille seg når hele menasjeriet av dyr og figurer settes i sving.

Fra teaterforestillingen «Pinocchio», Oslo Nye Teater i samarbeid med Festspillene i Bergen. (Lars Opstad)

Sirkusdirektøren og hans undersåtter kommer dansende ut av den omskiftelige scenografien, som i en klassisk Hollywood-musikal på vranga der glamour og trapp er byttet med nattsvart dødsdans. Så myldrer de fram gjennom Serge von Arxs enkle, reolaktige scenografi som er multianvendelig med mange små rom og gjemmer. Den er alt fra en enkel vegg, til sirkus og til og med en hval.

En stor svart fugl fyller scenen, en leopard setter de lysende øynene i oss så vi skvetter. En muldvarp totalt uten ferdigheter får sirkusdirektøren til å ule. Gepettos hode og hender skal snart ruve stort og gråhvitt over Ferdinand Falsen Hiis i rollen som den levende Pinocchio.

Fra teaterforestillingen «Pinocchio», Oslo Nye Teater i samarbeid med Festspillene i Bergen. (Lars Opstad/Oslo Nye Teater)

Figurteater og levende skuespillere i «Pinocchio»

Skuespillere og figurførere veksler sømløst på oppgavene og lar det visuelle stråle like sterkt som dialog, sanger og mimikk, og med Anne «Annie» Lilia Berge Strands finmaskede musikk som en lett puls. En blanding av koreograferte bevegelser, pantomime og fantasisekvenser skaper en handling som både er rik og overdådig, og hele tiden med illusjonenes magi som veiviser og med Andreas Fuchs lys – og mørke – strømmende gjennom det hele. Nasjonalballettens Silas Henriksens koreografi er sentral for bevegelsesuttrykket til både skuespillere og føringen av de sammensatte figurene.

Selve fortellingen har fått andre innganger, men hovedlinjene og karakterene ligger fast. Gepetto finner en bit av en grein. Når han kommer hjem for kvelden lager han den lille trefiguren, som i et fåfengt håp om å vekke til live alt han mistet da sønnen og kona døde. Slukøret konstaterer han at det er jo bare en tredukke, og han legger den bort sammen med alt annet skrot. Men Pinocchio får liv og blir levende.

Ferdinand Falsen Hiis i tittelrollen som «Pinocchio», Oslo Nye Teaters nye forestilling i samarbeid med Festspillene i Bergen. (Lars Opstad/Oslo Nye Teater)

Den nærmest dydsmoralske sekvensen med feen som opprinnelig gir tredukken liv, behøver vi ikke tenke på. Hodnes dramatisering jakter andre verdier som er aktuelle i samtiden, og dypereliggende moralspørsmål enn det som kan fikses med en tryllestav. Den lange nesa til Pinocchio når han lyver er en sannere reiseleder inn i dette eventyret enn lettkjøpt magi. Under ligger bevisstheten rundt menneskenes rovdrift på den sårbare naturen.

Fra teaterforestillingen «Pinocchio», Oslo Nye Teater i samarbeid med Festspillene i Bergen. (Lars Opstad)

«Pinocchio» for barn og voksne

Med «Pinocchio» har Oslo Nye Teater laget det de kaller en magisk og musikalsk familieforestilling, som også vil trollbinde voksne i måten den skaper nye refleksjoner rundt en fra før elsket klassiker. Pinocchio er som fanget i skikkelsen av en tredukke. Han lever, men er likevel ikke fri. Han har liten forståelse av verden rundt seg, men lar seg forme etter skikkelsene han møter på veien. Ikke alle figurene er like gode forbilder, Og det visuelle lever virkelig opp til de høye ambisjonene som gjennomstråler oppsetningen.

Linda Bucheli har laget dukker og figurer med den samme tanken for bærekraft som oppsetningen i seg selv. Hun har blant annet tatt utgangspunkt i gamle dukker reddet fra lageret på nå nedlagte Trikkestallen, og variasjon i uttrykkene er med på å skape en bredere palett i forestillingen. Dukkene føres og spilles med frodig livaktighet av Sarah Christine Sandberg, Suzanne Paalgard, Knut Wiulsrød og Fabian Christensen. Sistnevnte er også gresshoppen, som i denne versjonen er gigantisk, en høy stankelbein av en Timmi Gresshoppe som til og med må finne seg i å synge med avrevet hode.

Gresshoppen og Pinocchio i teaterforestillingen «Pinocchio», Oslo Nye Teater i samarbeid med Festspillene i Bergen. (Lars Opstad/Kladd.no)

I Collodis originale historie får ikke gresshoppen leve lenge, i motsetning til Disney-figuren. Og her blir den hodeløs. I det hele tatt er dette en versjon av «Pinocchio» som er mer tro mot det mer brutale originalforelegget enn de glattere utgavene som har preget populærkulturen. Blant høydepunktene er når den uregjerlige, uvitende og sta Pinocchio begynner på skolen, med et mylder av hoder og «elever», langt flere enn man skulle tro det var plass til på scenen. Måten figurteateret tøyer fantasien på, gir oss blant annet en åpenbaring av en stor fugl når Pinocchio leter etter Gepetto og må redde han fra hvalens buk.

Fra teaterforestillingen «Pinocchio», Oslo Nye Teater i samarbeid med Festspillene i Bergen. (Lars Opstad)

«Pinocchio» speiler Oslo Nye Teater

Mye av magien ligger i hvordan figurene nærmest blir puslet sammen av de ulike (dukke)skuespillerne. En kan være hodet, en annen armene, en tredje kroppen. Vekslingen av proporsjonalitet, som når den lille tredukkeversjonen av Pinocchio med ett er blitt litt større, og så står han der som ved et trylleslag levende. Ferdinand Falsen Hiis spiller den levende Pinocchio med fysisk finesse, «dukkete» i bevegelsene og innimellom som hengende i og styrt av usynlige tråder.

Og uten at det nødvendigvis uttales i forestillingen, så ligger det en aldri så liten kime av kulturpolitisk opprør i det hele. Det er en seier for Oslo Nye Teater og arven de forvalter som Norges fremste figurteater, at de etter tvangsnedleggelsen av Trikkestallen har premiere på «Pinocchio» på Festspillene i Bergen, Norges største kulturfestival.

Fra «Pinocchio». (Lars Opstad)

Vi merker oss også at scenografien er ved Serge von Arx, kunstnerisk leder for scenografiavdelingen ved Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold, som til tross for sterke protester ble vedtatt nedlagt. Forestillingen demonstrerer kunstens muligheter i en tid da den er under press. I den originale historien er gode gjerninger og dyder veien til oppfyllelse av Pinocchios ønske om å bli en gutt, et menneske, og ikke bare en levende tredukke. I Runar Hodnes versjon blir kanskje ikke drømmen like gullkantet etter hvert som Pinocchio innser hvordan menneskene egentlig er.

Anmeldelsen er basert på premieren på Det Vestnorske Teateret under festspillene i Bergen. Oslo-premiere er 28. august