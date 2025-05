Blue Öyster Cult: Kulthelter endelig i Oslo

Blue Öyster Cult er først og fremst kjent for sangen «Don’t Fear The Reaper» fra 1976, men lagde en rekke album som regnes som 70-tallsklassikere. Selv om de er blitt kulthelter, Cult-helter i dobbelt forstand, som et sånt band som relativt få liker mer enn relativt godt. Frontmennene Eric Bloom og Donald «Buck Dharma» Roeser er fortsatt med fra storhetstida. Gruppa besøkte Drammen i 2016, og er nå klar for Sentrum Scene i Oslo mandag, der det i skrivende stund bare er få billetter igjen.

Blue Öyster Cult var et av de beste amerikanske bandene på 70-tallet. Med og uten kubjelle. For de aller fleste er de bare kjent for én sang: «Don’t Fear The Reaper», en majestetisk definisjon av amerikansk gitarpop på sitt aller beste. Denne sangen har attpåtil tatt Blue Öyster Cult enda et skritt ut i offentligheten, etter en sketsj fra TV-showet «Saturday Night Live» ble en farsott. Her blir den opprinnelig diskré bruken av kubjelle i låten tatt ut i det bokstavelig talt parodiske av Christopher Walken og Will Ferrell.

Les også: Robert Plant i Oslo – stor både før og nå

Få kulere band enn Blue Öyster Cult

Også i utgangspunktet var det vanskelig å bestemme seg for hvor alvorlig man skulle ta Blue Öyster Cult. Navnet og den gamle logoen antydet okkulte forbindelser. Bruken av tødler over bokstaver for å være enda litt tøffere startet her. De så litt mystiske ut også. Det fantes vel ikke noe kulere band å si at man likte. Konsertene ble framstilt som infernoer i lyd, der alle de fem medlemmene i løpet av kvelden ville komme til å spille gitar samtidig! Å høre dem igjen i dag gjør det rart å tenke på at de ble regnet som metallpionerer, for det er ikke mye skremmende eller mystisk igjen av myten. Derimot hører vi et særdeles trivelig psykedelisk popband som neppe kan ha tatt seg selv altfor høytidelig.

Dagens utgave av Blue Öyster Cult i aksjon, fortsatt med Eric Bloom og Donald Roeser i rekka. (All Things Live)

Blue Öyster Cult høres til og med ut som et boogieband på de første platene sine, med sanger som likevel pirret fantasien med titler som «OD’d On Life Itself», «Hot Rails To Hell» og «Cities On Flame With Rock And Roll». I dag hører vi at det sikkert var ironisk ment. Det kan til og med hende at de holdt oss for narr med sin intellektuelle lek med rockens mest storslåtte ideer. Godt hjulpet av produsenten Sandy Pearlman som også stor bak flere av de mest fantasifulle tekstene. Vi tar også med at produsenten Pearlman også hjalp en annet av de mest eventyrlystene amerikanske gruppene fra disse årene, Pavlov’s Dog. Etter dette ble han antatt å være mannen som kunne åpne det amerikanske markedet for The Clash. Dette ble et mer omdiskutert valg.

Les også: Rod Stewart i Oslo Spektrum – for siste gang, enda en gang

Motorpsycho fans av Blue Öyster Cult

Blue Öyster Cult kom ordentlig i gang med albumet «Secret Treaties» fra 1974. Åpningslåten «Career Of Evil» hadde tekst skrevet av Patti Smith. «ME 262» inneholder betegnelsen «heavy metal fruit» som Motorpsycho likte så godt de lagde et helt album med denne tittelen.

Det største albumet til Blue Öyster Cult er «Agents Of Fortune» fra 1976, den med «Don’t Fear The Reaper», men allerede åpningen «This Ain’t The Summer Of Love» antydet at dette kan bli noe utenom det vanlige. Albumet inneholder flere av deres aller beste låter. Gitaristen Allan Lanier hadde et forhold til Patti Smith på denne tida, og her skrev hun flere tekster for gruppa. På «Agents Of Fortune» står hun bak avslutningslåten på hver plateside, som begge er nesten like flotte som «Don’t Fear The Reaper». På «The Revenge Of Vera Gemini» koret Smith også, og refrenget «No more horses/ We’re gonna swim like fish» antydet kanskje hvordan hun sto selv like eter sin egen albumdebut.

Nå var Blue Öyster Cult i ferd med å bli fremmede i tungrockkretser uansett. «Spectres» fra 1977 høres perfekt ut for popånden fra 1977, siden platesidene etter starten med sjangerøvelsene «R U Ready 2 Rock» og «Godzilla» går inn i de mest fengende godt-glimt-øyet-fantasiene. «Spectres» er fortsatt flott å høre på, men hardrockerne likte det ikke. Blue Öyster Cults vei mot større høyder sluttet her. Selv om de ble gjengangere på mange metallfestivaler ble det nesten som en slags kjæledegger, og det var vel uunngåelig at de endte som kulthelter.

Les også: Pink Floyd i Pompeii – gleder og gløder ennå

«Ghost Stories» så sent som i fjor

Platene fortsatte å komme på 80-tallet, originalmedlemmene begynte å falle fra, og de nådde aldri gamle høyder igjen. Men de har spilt og spilt. Det kunne se ut som om platene sluttet å komme, men nå har de gitt ut to helt nye album de siste fem årene. Fjorårets «Ghost Stories» er som tittelen antyder gamle skjeletter de har hentet ut av skapet, sanger som aldri ble ferdige i første omgang, men som nå et pusset opp og får en sjanse til.

I omslagsnotatene til en gammel CD-boks hevder den amerikanske entusiasten og Patti Smith-gitaristen Lenny Kaye at Blue Öyster Cults samlede verker er rockens svar på Wagner «Götterdämmerung». Et sånt omfang kan være i meste laget for de fleste. Det er de fem første albumene deres som er essensielle. Blue Öyster Cult sitter som støpt fast i 70-tallet, men de gamle sangene er alltid overraskende flotte å høre igjen, selv om årene går.