Underholdende røverhistorie

4

FILM

«Fountain of Youth»

Regi: Guy Ritchie

USA/England 2025

Guy Ritchie ser ut til å være fast bestemt på å bli den mest hardtarbeidende fyren i showbiz. Han er aktuell med gangsterserien «MobLand», har filmet Amazon-serien «Young Sherlock», spiller inn andre sesong av Netflix-serien «The Gentlemen» og har fullført opptakene av kinofilmene «Wife and Dog» og «In the Grey». I tillegg forbereder han «Roadhouse 2» og en nyinnspilling av Disney-tegnefilmen «Hercules». Flittigpetter. I dette havet av prosjekter har Ritchie dessuten rukket å regissere den kostbare eventyrfilmen «Fountain of Youth» for Apple TV+, som gjerne vil være en ny «Indiana Jones».

«Fountain of Youth» er veldig konvensjonell til Guy Ritchie å være, og holder en forholdsvis familievennlig tone uten ramsalte kraftgloser eller brutale voldsomheter. Så var da heller ikke dette et prosjekt han utviklet selv, men stilte opp på kort varsel etter at den opprinnelige regissøren Dexter Fletcher takket for seg. Ritchie fikk tid til å skrive om manuset litt før innspillingen startet, men dette har alle kjennetegnene til et leiesoldat-oppdrag han mest påtok seg for pengenes skyld. Vi møter først den profesjonelle eventyreren, arkeologien og kunsttyven Luke Purdue (John Krasinski) mens han er i vill flukt gjennom Bangkok på en scooter med grillvogn, kjeppjaget av tungt bevæpnede gangstere til tonene av en thailandsk coverversjon av Cher-hitten «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)». Noe som er en veldig Guy Ritchie-måte å starte en film på.

Luke har akkurat stjålet El Greco-kunstverket «Christ Carrying the Cross», før han drar rett til England for å bli gjenforent med lillesøsteren Charlotte (Natalie Portman). En respektert museumskurator på Nasjonalgalleriet i London, som står midt oppe i et bittert skillsmisseoppgjør og definitivt ikke har tid til storebrorens småkriminelle skøyerstreker. Innen Charlotte rekker å registrere hva som skjer har Luke rappet Rembrandt-maleriet «Head of Christ» fra galleriet og dratt henne med på en vill biljakt i en AC Shelby Cobra-sportsbil. Alt er del av en komplisert skattejakt finansiert av den dødssyke industrialisten Owen Carver (Domhnall Gleeson), som akter å redde livet med den sagnomsuste Ungdomskilden.

John Krasinski og Natalie Portman spiller hovedrollene i filmen «Fountain of Youth» på Apple TV+. (Apple TV+)

Ifølge myten kan en slurk fra denne gudommelige plaskedammen tilby uendelig helse, velstand og ungdommelig skjønnhet. Variasjoner av sagnet har sirkulert rundt i de fleste kulturer i flere tusen år. Den greske historikeren Herodot skrev om Ungdomskilden. Aleksander den store saumfarte kloden på jakt etter den. Nå har Luke og hans team fått oppdraget med å finne den. På 1600-tallet inngikk seks europeiske kunstnere en pakt om å avsløre hvor ungdomskilden befinner seg, med en ledetråd i hvert sitt religiøse maleri. Luke har nå klart å stjele dem alle, inklusive Caravaggios «The Taking of Christ», Rubens «Descent from the Cross», Jan Wildens «Christ and Disciples on the Road to Emmaus» og Diego Velázquez’ «Christ Crucified». Hver av dem merket på baksiden med hver sin bokstav og signaturen «Sex et unum» i usynlig blekk. «Seks og en». Seks lerreter. En sti.

At disse kunstverkene ble malt i et tidsrom på nærmere åtti år er det minste logiske problemet i «Fountain of Youth». Charlotte lar seg lokke til å delta i dette rebusløpet og gjenoppliver en eventyrlyst som har ligget i dvale lenge. Første punkt på dagsordenen er å dra til kysten utenfor Irland for å heve vraket av RMS Lusitania, som var verdens største cruiseskip da det ble senket av en tysk ubåt i 1915. Her skal de raide den vanntette safen før de farter videre til Wien for å stjele et eksemplar av «The Wicked Bible» fra Østerrikes nasjonalbibliotek, og graver opp et hemmelig kammer under i Giza-pyramidene i Egypt. Mens søsknene globetrotter på jakt etter kryptiske ledetråder fotfølges de av Interpol-inspektøren Jamal Abbas (Arian Moayed) og den mystiske skjønnheten Ezme (Eiza González), som tilhører et hemmelig brorskap dedikert til å beskytte ungdomskildens hemmelighet.

John Krasinski i filmen «Fountain of Youth» på Apple TV+. (Apple TV+)

Alt dette er omtrent like fjollete og siklende usannsynlig som det høres ut, men samtidig skikkelig underholdende. Særlig den første timen, før historien gradvis fiser ut i forutsigbare klisjeer, uinspirerte actionscener og allment tullballeri. De vittige replikkene sitter ikke like løst som de burde, og filmen overvurderer grådig John Krasinskis evne til å være spontant sjarmerende. Han er ikke akkurat noen ny Indiana Jones, og man kan knapt forestille seg to skuespillere i det kartlagte universet som virker mindre i slekt enn han og Natalie Portman. Det er vanskelig å påstå at dette er en rolle verdig hennes dramatiske talenter, men Portman ser i det minste ut til å ha det moro.

Det er imponerende at Guy Ritchie fikk tillatelse til å filme på disse historiske stedene, selv om enkelte interiører ble rekonstruert i studio. Han har et romslig budsjett å boltre seg med, og produksjonsverdiene er såpass høye at «Fountain of Youth» kunne ha vært en sommer-blockbuster for rundt tjue år siden, på den tiden Matthew McConaughey dro på skattejakt i «Sahara» (2005) og Nicolas Cage prøvde å finne tempelriddernes skjulte skattekammer i «National Treasure» (2004). Mye har sannelig forandret seg siden den gangen, og nå benyttes de samme ressursene til en strømmepremiere som slippes rett på Apple TV+ uten nevneverdig fanfare.

Finalen av «Fountain of Youth» gjør det klart at Purdue-familien planlegger flere eventyr i fremtiden. Jeg er ikke overbevist om at dette tullballeriet er verdt tiden til disse talentene, men det er samtidig lett å se potensialet som starten på en strømmeserie. Guy Ritchie stiller sikkert opp igjen for å regissere noen episoder.

«Fountain of Youth» strømmes på Apple TV+