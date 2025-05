Triers siste film roses opp i skyene – favoritt til historisk Gullpalme

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Daniel Lundby Olsen/NTB

– Trier har aldri laget en dårlig film, men nå har han laget et mesterverk som ville fått selv Henrik Ibsens kinnskjegg til å krølle seg.

– En håndfull filmer har tydelig skilt seg ut fra mengden – ingen mer enn «Affeksjonsverdi», Joachim Triers skarpsindige far-datter-drama.

– En briljant film. Utvilsomt en Oscar-kandidat.

Slik omtaler anmelderne til Deadline, Variety og IndieWire nordmannens film, som på engelsk har fått tittelen «Sentimental Value».

Filmen handler om skuespilleren Nora (Renate Reinsve) og hennes søster Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) som får livet snudd på hodet når deres karismatiske far Gustav (Stellan Skarsgård), en tidligere berømt filmregissør, plutselig dukker opp igjen etter lang tids fravær. Han tilbyr Nora hovedrollen i sin nye film, men samarbeidet med faren blir en stor utfordring for henne.

19 minutter

Mottakelsen fra Cannes-publikummet var ikke dårligere enn anmeldernes under verdenspremieren natt til torsdag. Hele 19 minutter med stående applaus fikk Trier og co., som ifølge IndieWire er blant de lengste hyllestene i festivalens historie.

Og om ikke det var historisk, vil en Gullpalmen-seier for Trier være det. Mens svenskene og danskene flere ganger har kunnet smykke seg med festivalens mest prestisjefylte pris, har «vi» gått slukøret hjem i 69 år.

Konkurransen er imidlertid tøff. Hele 22 andre filmer kjemper om å vinne Gullpalmen, som deles ut lørdag kveld.

Ikke blant favorittene

Skal man tro Deadline, Variety og IndieWires spådommer, stopper dessverre den norske prisfangsten der.

Reinsve skrev historie da hun i 2021 sikret Norges første skuespillerpris i Cannes for rollen i «Verdens verste menneske» – også det en Trier-film. I år må hun derimot se seg slått av Jennifer Lawrence («Die, My Love») eller Parinaz Izadyar («Woman and Child»), ifølge anmelderne.

Trier er heller ikke favoritt til å vinne beste regissør. Her er Richard Linklaters innsats i «Nouvelle Vague» anmeldernes foretrukne.

Om Joachim Triers «Affeksjonsverdi» også vinner norske filmfans’ gunst, gjenstår å se. Filmen har kinopremiere her til lands 12. september.

