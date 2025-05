Tori Wrånes med stor fantasikraft

---

KUNST

Tori Wrånes

«Festspillutstillingen 2025: Moon Bag»

Bergen kunsthall, Bergen

---

BERGEN (Dagsavisen): Årets Festspillutstilling i Bergen er så overveldende at den minner oss på at det allerede er åtte år siden sist Tori Wrånes snudde opp ned på det meste vi forbinder med en kunstutstilling. I 2017 var «Hot Pocket» i Museet for samtidskunst i Oslo en omsluttende og altoppslukende installasjon som satte varige spor i alle som så den.

Avslutningsutstillingen i museet på Bankplassen ble en milepæl i norsk kunstliv, en «før-og-etter»-begivenhet som skapte et vannskille. Siden det har vi knapt nok sett noe til Tori Wrånes (født 1978). Hun har stilt ut i blant annet New York, Sydney, Göteborg, Lagos, Paris, Los Angeles, Stockholm og Helsinki. Vi husker også fjorårets samarbeid om «Retro katt» med det Bergensbaserte dansekompaniet Carte Blanche.

Tori Wrånes omskaper Bergen kunsthall

Når hun nå er tilbake i Norge slår hun til med en skulpturell installasjon som er så omfattende at du nesten ikke kjenner igjen rommene. Det er så jeg må tenke etter for å skjønne at det er Bergen kunsthall jeg befinner meg i. Døråpningene er blitt buer, og Kunsthallens vakre rom er dekket med tepper fra gulv til tak. Det eneste som gjør stedet gjenkjennelig er det fine overlystaket. Teppet er delt horisontalt mellom en dyp blå farge på gulvet og en lys grågul farge på veggen. Skillet er selvfølgelig ikke snorrett, men en mykt svingende bølge som følger deg gjennom tre utstillingssaler.

Store livaktige skulpturer preger Tori Wrånes' utstilling i Bergen Kunsthall. (Thor Brødreskift)

Utstillingens viktigste objekter er en serie skulpturer i varierende størrelser. Men det er den atmosfæriske opplevelsen som kan gi deg lyst til å legge deg ned på teppet, lukke øynene og nyte med en følelse av å flyte av gårde. Lyden som fyller lokalene er en like viktig del av opplevelsen som de skulpturelle objektene. Sammen med Joar Renolen har Wrånes skapt et lydbilde som ligger behagelig i bakgrunnen samtidig som det har variasjoner og overraskelser som holder på oppmerksomheten.

Les også om Arne Ekeland-utstillingen: «En trassig vilje til å si imot øvrigheten»

Overdimensjonerte menneskekropper

I midtrommet der du kommer inn ligger skulpturen av en hund og katt som er bundet sammen i halen. To årepinner stikker gjennom veggene og leder blikket inn til de overdimensjonerte årebladene inne i sidesalene. Du finner ingen båt, men de to rommene domineres av to store skulpturgrupper med overdimensjonerte menneskekropper kledd i realistisk formede fritidsklær; boblejakker, olabukser og joggesko. Realismen stopper der: I den venstre salen står to mennesker på alle fire med hettegensere tett strammet til. Det lille du ser av ansiktene er fylt av en stor fløyte som dominerer uttrykket. Fløyten fortsetter ut av den hvitkleddes rygg før den bukter seg inn i kroppen lenger ned. Til slutt stikker den ut av rumpa.

For enden av fløytetuten ligger en liten babyfigur på ryggen, uten hode og med fire armer og to bein i været. Også denne figuren er ikledd overdimensjonerte joggesko, der det står henholdsvis «Size strong» og «Size gentle» under fotsålene. Disse ordene blir betegnende for det spennet utstillingen presenterer, mellom sterk påståelighet og vennlig inkludering. I motsatt ende av kunsthallen henger to figurer fra taket. Hodet til den nederste forsvinner inn i kroppen til den øvre, hvis hode tilsvarende er kilden for to svanelignende fugler som er forbundet gjennom halsen. I den henger en mindre fugl. Den har en sirkelrund hals uten hode.

Les anmeldelse: Magien på Vestfossen

En mus på sparkesykkel

Den overdimensjonerte detaljeringen er i det hele tatt smått absurd, noe som gir de store skulpturgruppene et humoristisk preg. Holdningen understrekes av en liten mus på sparkesykkel som ruller rundt på et buktende stålbånd langs veggene. Den er akkurat passe ertende, og det at musen er i kontinuerlig bevegelse gir midtrommets hund og katt en ekstra dimensjon: Det er kanskje slik at de er så rolige fordi de har skjønt at de ikke vil greie å fange musen? Eller bryr de seg ikke? De kan umulig ha vært borte og lagt seg ned og tittet inn i musehullet i den venstre salen. Der ville de sett en liten musefest som, slik jeg tolker det, gjør narr av alle «høyerestående» vesener i næringskjeden: Musene vil overleve uansett.

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)

Det at jeg i det hele tatt får slike tanker sier litt om hvilken fantasikraft denne utstillingen byr på. Men sett i sammenheng med Tori Wrånes tidligere utstillinger dukker det fort opp et savn etter flere bevegelige elementer enn den lille musen: Scenografien og skulpturene i «Moon bag» inviterer til koreograferte bevegelser.

Rommene er tilrettelagt for performative hendelser. Når vi vet hvor bra hun kan gjøre det, blir ønsket om menneskelig interaksjon enda større. Så uavhengig av hvor bra jeg synes denne utstillingen er, tror jeg at den kunne vært enda bedre hvis budsjettene hadde tillatt et menneskelig element med kontinuerlig tilstedeværelse. Men den slags innvendinger blir uvesentlige i møtet med en fantasiverden som føyer nye dimensjoner til vår opplevelse av en hverdagslig verden.