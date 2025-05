Spiller utsøkt musikk på svært mange strenger

---

Geir Sundstøl

«Sakte film»

Hubro

Geir Sundstøl har vært en av landets mest etterspurte studiomusikere i mange år, så anvendelig at han i mange år lå i toppen av statistikken på hvem man oftest hørte på radio – riktignok uten at han ble nevnt på lufta. Det tok en stund før han begynte å gi ut soloplater, men når han først hoppet ut i det har produksjonen vært jevn og sterk. Dette er hans sjette soloalbum på ti år. Altså et jubileum.

«Sakte film» heter det nye albumet. Det høres ut som det meste kunne vært filmmusikk som beveger seg sakte, men sikkert framover. Åpningssporet heter «Mats» og er komponert og spilt sammen med Mats Eilertsen, som bidrar med betryggende bassdønninger. Lyden preges videre av at Sundstøl for første gang bruker strykerarrangementer i flere av låtene, noe som forsterker følelsen av fargerike panoramabilder. Rytmesporet besørges av Anders Engen og Sundstøls mangeårige våpendrager Erland Dahlen, som begge dukker opp der det passer seg på resten av plata.

Sundstøl trakterer som vanlig en rekke instrumenter, de fleste med strenger. Ikke så mye vanlig gitar her, men tri-cone, bulbul tarang, marxophone, duolian, omnicord og optigan er noen av de beslektede oppfinnelsene har briljerer på. Og enda er det mer. «Broder» beskriver han som «Tangerine Dream med Flåklypa-munnspill». Det høres like fint ut i virkeligheten som det ser ut på papiret! «Divan» er et duvende, svevende spor som ble skrevet for en elskovsscene i TV-serien «So Long Marianne».

Det mest spesielle innslag er «Snille spøkelse» med hviskende poesi av Ivar Orvedal, sang av Sanne Rambags og trompet av Hildegun Øiseth. Kanskje kan dette føre til større oppmerksomhet for platene Orvedal selv gir ut med noen av landets fineste musikere i ryggen.

Til slutt høres «Pysj» ut som en beroligende godnattsang. Av alle vi jevnlig omtaler i denne jazzspalten er Sundstøl sannsynligvis den som de fleste vil finne det lettest å høre på. Samtidig er musikken hans så full av originale påfunn og uventede avstikkere at den kan tilfredsstille de mest kresne. En mann for de store stemningene.

Geir Sundstøl og Erland Dahlen spiller på Kafé Hærverk i Oslo 29. mai.

